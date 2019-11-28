Футбол
Матч ТВАстана — Манчестер Юнайтед 0:1 (2-й тайм)
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
|10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
|39′
Дмитрий Шомко
|55′
Астана
Расстановка 4‑4‑2
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
27
Логвиненко
77
Шомко
15
Бейсебеков
18
Маевский
10
Сигурйонссон
9
Ротарю
91
Хижниченко
45
Муртазаев
13
Грант
41
Laird
38
Туанзебе
58
Bernard
23
Шоу
44
Чонг
37
Гарнер
14
Лингард
63
Levitt
28
Гомес
26
Гринвуд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что капитаном команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Астаны» будет Джесси Лингард. Ранее стало известно, что заявка «МЮ» на матч почти полностью состоит из игроков резервной команды.
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