Футбол

Матч ТВМатч ТВАстана — Манчестер Юнайтед 0:1 (2-й тайм)

Астана — Манчестер Юнайтед
1 – 1
2-й тайм
Лига Европы, Групповой этап
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер подтвердил, что капитаном команды в матче группового этапа Лиги Европы против «Астаны» будет Джесси Лингард. Ранее стало известно, что заявка «МЮ» на матч почти полностью состоит из игроков резервной команды.
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