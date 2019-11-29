Футбол
Life.ru«Астана» сенсационно победила «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
|10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
|39′
Дмитрий Шомко
|55′
|59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
|62′
|65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
|69′
Абзал Бейсебеков
|81′
Дмитрий Шомко
|83′
|84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
|85′
|88′
Джесси Лингард
|89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
|90′+1′
Астана
Расстановка 4‑4‑2
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
27
Логвиненко
77
Шомко
15
Бейсебеков
18
Маевский
10
Сигурйонссон
9
Ротарю
28
Перцух
32
Янга
13
Грант
41
Laird
38
Туанзебе
58
Bernard
23
Шоу
49
Bughail-Mellor
59
Ramazani
14
Лингард
63
Levitt
54
Гэлбрейт
26
Гринвуд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Команда из Нур-Султана пропустила уже на десятой минуте, однако затем собралась и выдала камбэк — 2:1. Эта победа стала первой для "Астаны", в её активе теперь три очка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Защитник «Астаны» Шомко: «Что скажу внукам? Было дело, скажу, забил «Манчестеру»
Sport24.ruвчера в 16:17
Победа «Астаны» над «МЮ» – первый выигрыш казахстанского клуба у соперника из лиг топ-4
Sports.ruвчера в 14:58
«Астана» добыла первую победу в Лиге Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:39
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 04:35, Ашберн
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун»
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Политика
В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве.
Политика
В Севастополе за госизмену арестована служащая Черноморского флота
Россиянка, арестованная в Севастополе по подозрению в госизмене, оказалась гражданской служащей Черноморского флота России.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
"Краснодар" в матче 5-го тура группового раунда Лиги Европы принимал "Базель".
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Экономика
Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Шоу-бизнес
Певица Валерия не может и не хочет рожать детей от Иосифа Пригожина
Отечественная певица Валерия объяснила причину, по которой не родила детей от своего супруга Иосифа Пригожина.
Происшествия
В Псковской области перевернулся автобус с детьми
В Новоржевском районе Псковской области опрокинулся рейсовый автобус, который подвозил детей до школы.
Общество
Во ФСИН опровергли сообщения об обысках у первого замглавы Рудого
Никаких обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого, вопреки сообщениям в Сети, не было, заверила РИА Новости в пятницу официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.
Энергетика
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Шоу-бизнес
Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована
Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Политика
Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада
Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Кино
Вышло видео о создании «Ирландца» Мартина Скорсезе
Общество
Российское вино предложили продавать до полуночи
Ассоциация компаний розничной торговли предложила увеличить время продажи отечественных вин до полуночи.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Недвижимость
Исследование определило средний срок выплаты ипотеки в России
По их данным, в ноябре 2019 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке страны составляет около 3,4 млн рублей, а средняя зарплата – 39,2 тыс. рублей.
Экономика
Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России
Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.
Общество
В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA
Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Экономика
Германия признана страной с наибольшим финансовым благополучием в ЕС
Среди всех стран Евросоюза Германия обладает признаками наибольшего финансового благополучия, говорится в исследовании шведской компании Intrum AB.
Гаджеты
Флагманский Xiaomi с 108-Мп камерой подешевел до минимума
Xiaomi Mi Note 10 оборудован 6,47 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 1080x2340 пикселей.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Шоу-бизнес
Народная артистка Татьяна Доронина попала в больницу
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Транспорт
В мэрии Москвы объяснили проблему с турникетами на МЦД
Проблема с неисправностью турникетов произошла из-за того, что частный перевозчик недоработал свою систему перекодировки карт "Тройка" в соответствии с тарифами МЦД, заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов в беседе с газетой "Коммерсант".
Происшествия
Тело девятилетнего мальчика нашли в Екатеринбурге
Происшествия
В Уфе более чем на сутки задержали рейс в Китай
Как уточнили в уфимской транспортной прокуратуре, рейс в Санью задерживается из-за несвоевременного прибытия судна авиакомпании I Fly и непредоставления перевозчиком резервного судна.
Общество
Как мэр Кемерова объяснил покупку новогодней елки за 18 млн
Наука
Всего одна доза кетамина может сильно облегчить течение алкоголизма
Курс в одну дозу кетамина может помочь пациентам с тяжелым алкоголизмом уменьшить тягу к алкоголю – так свидетельствуют результаты исследования из Лондонского университетского колледжа.