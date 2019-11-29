Футбол

Советский спортСоветский спорт«Астана» дома победила «Манчестер Юнайтед»

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 28 ноября
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
Астана находится на четвертой строчке с тремя набранными очками. В заключительном туре Манчестер Юнайтед на своем поле примет АЗ Алкмаар, а Астана в гостях сыграет против Партизана.
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