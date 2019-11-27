Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги Европы

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Казахстана, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Дмитрий Шомко, также мяч в свои ворота отправил Ди'Шон Бернард.
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