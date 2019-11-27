"Астана" из Нур-Султана обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча, прошедшая в столице Казахстана, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличился Дмитрий Шомко, также мяч в свои ворота отправил Ди'Шон Бернард.

Происшествия В Петербурге три районных суда эвакуируют из-за угрозы минирования Три районных суда Петербурга готовятся к эвакуации из-за писем с угрозами неизвестных о "минировании" и требованием вернуть 120 биткоинов, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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Происшествия Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские» Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова заявила, что ФСБ и МВД пресекли деятельность банды "Шараповские", совершивших серию жестоких убийств, а также иных особо тяжких преступлений в Москве и Дагестане в период с 2007 по 2015 года.

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