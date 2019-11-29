Футбол
Чемпионат«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
|10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
|39′
Дмитрий Шомко
|55′
|59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
|62′
|65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
|69′
Абзал Бейсебеков
|81′
Дмитрий Шомко
|83′
|84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
|85′
|88′
Джесси Лингард
|89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
|90′+1′
Астана
Расстановка 4‑4‑2
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
27
Логвиненко
77
Шомко
15
Бейсебеков
18
Маевский
10
Сигурйонссон
9
Ротарю
28
Перцух
32
Янга
13
Грант
41
Laird
38
Туанзебе
58
Bernard
23
Шоу
49
Bughail-Mellor
59
Ramazani
14
Лингард
63
Levitt
54
Гэлбрейт
26
Гринвуд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы казахстанская "Астана" обыграла английский "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Астана» добыла первую победу в Лиге Европы, обыграв «Манчестер Юнайтед»
Bookmaker-ratings.ruвчера в 12:39
Защитник «Астаны» Шомко: «Что скажу внукам? Было дело, скажу, забил «Манчестеру»
Sport24.ruвчера в 16:17
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники в России открыли новый способ хищения средств с банковских карт с использованием социальной инженерии.
Наука
В Якутии нашли щенка самой древней собаки в мире
На берегу сибирской речки Индигирки ученые нашли останки щенка, который оказался самой древней собакой в мире.
Армия и оружие
Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении званий в ВСУ по образцу стран НАТО, сказано 29 ноября на сайте Верховной рады.
Политика
ДНР приняла закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Единоборства
Емельяненко и Кокляев получили боксерские лицензии
Поединок состоится 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве. Ранее лицензию получил Кокляев.
Политика
Путин и Зеленский на встрече в Париже могут обсудить газовый вопрос
Российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Происшествия
В Москве и Петербурге второй день подряд эвакуировали суды
В Москве и Санкт-Петербурге из судов начали эвакуировать посетителей, рассмотрение дел прервано.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Общество
Эксперт поддержал идею продлить продажу российского вина до полуночи
Ранее газета «Известия» сообщила о том, что АКОРТ обратилась в Минфин, Госдуму и Совфед с предложением продлить до полуночи время продажи российских вин.
Происшествия
В канализации Петербурга нашли сильный яд
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Общество
Опубликован законопроект о домашнем насилии в России
Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, документ опубликовали на сайте палаты.
Общество
Роскомнадзор заблокировал интернет-магазин «Эвалара»
Ночью 29 ноября Роскомнадзор заблокировал онлайн-магазин «Фитомаркет», созданный компанией «Эвалар».
Гаджеты
Представлена видеокарта Asus ROG Strix RTX 2080 Ti White Edition
Компания ASUS официально представила видеокарту ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti White Edition, изображения которой были опубликованы вчера.
Происшествия
В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
Четверо детей и одна женщина пострадали в ДТП с автобусом, который съехал в кювет и перевернулся в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Происшествия
Петербургских врачей наказали за фото с фаллосом пациента
Бригада врачей из Санкт-Петербурга привлечена к дисциплинарной ответственности за съемку и публикацию в интернете фото операции по извлечению гигантского фаллоса из мужчины.
Политика
Остановит ли «Газпром» транзит через Украину с 1 января
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle заявил, что «Газпром» планирует прекратить прокачку российского газа в Европу с 1 января 2020 года в случае отсутствия нового контракта на транзит с Украиной.
Технологии
Обнаружен незаметно ворующий деньги с карт вирус на Android
Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения.
Здоровье
Диетологи рассказали, как справиться с жиром на животе после 40 лет
Политика
Арестованная за шпионаж россиянка оказалась служащей ЧФ
Подозреваемая в госизмене россиянка, которую задержали в Севастополе, оказалась служащей Черноморского флота России.
Политика
США хотели открыть консульство в Крыму еще во времена Ющенко
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковской пришлось усилить охрану сына из-за угроз
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко после угроз в адрес сына усилили охрану, передает издание "Дни.ру".
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Политика
Украинское посольство пожаловалось на Apple в Госдеп из-за Крыма
Украинское посольство в США пожаловалось в Госдепартамент страны из-за того, что Apple начала отмечать Крым и Севастополь как территорию России в своих сервисах.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в насилии к полицейскому Суровцева
Басманный суд Москвы 29 ноября арестовал участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, подозреваемого в применении насилия к сотруднику полиции.
Автоспорт
«Уильямс» объявил о подписании контракта с Латифи
Футбол
В России увеличилось число арбитров, которые могут работать с VAR
Отмечается, что число арбитров, имеющих право работать с VAR, увеличилось с девяти до десяти.
Армия и оружие
Штаб ВСУ в Донбассе сообщил об убийстве 10 ополченцев за неделю
С 22 по 28 ноября 2019 года потери защитников Донбасса составили 25 человек: 10 человек были убиты, а еще 15 человек - ранены.