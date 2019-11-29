Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы казахстанская "Астана" обыграла английский "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:1. Встреча состоялась в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена".
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