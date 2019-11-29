Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Казахстане

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 28 ноября
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
Казахстанская «Астана» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» в матче пятого группового этапа Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:1. Игра проходила в казахстанской столице Нур-Султан и закончилась со счетом в пользу хозяев.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Астане» – команде, которая в сезоне Лиги Европы пропустила больше всех голов

Бомбардир.ру29 ноября в 12:58

«Ничего невозможного не бывает». «Астана» радуется победе над «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс29 ноября в 01:31

«Астана» — «Манчестер Юнайтед» — 2:1. Видеообзор

Sport24.ru28 ноября в 15:36

Вау, «МЮ» проиграл «Астане». Сульшер в шоке, Казахстан гуляет. Голы внутри

Матч ТВ28 ноября в 13:54

Победа «Астаны» над «МЮ» – первый выигрыш казахстанского клуба у соперника из лиг топ-4

Sports.ru28 ноября в 14:58

«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Чемпионат28 ноября в 12:40

Футбол, Лига Европы, Астана - Манчестер Юнайтед, Прямая текстовая трансляция

Sport.ru28 ноября в 08:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:09, Ашберн

Белорус Маевский с «Астаной» обыграл «Манчестер Юнайтед»

КП - Беларусь29 ноября в 08:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 05:09, Ашберн
Происшествия

Возросло число жертв трагедии с автобусом в Забайкалье

Вести.Ru 04:53
Игры

Уровень из Doom появился в No Man’s Sky

Один известный дизайнер воссоздал уровень Е1М1 из культовой игры Doom на платформе No Man's Sky, где ранее уже воспроизводились различные большие постройки, такие как концертный зал и даже целый город будущего.
Faktom 04:51
Шоу-бизнес

Анна Семенович уменьшила грудь до пятого размера

Несколько лет назад Семенович узнала, что у нее гигантомастия — именно такой диагноз ставят женщинам, у которых шестой, седьмой, восьмой или девятый размер, а каждая грудь весит больше 2,5 килограммов.
StarHit.ru вчера в 12:00
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Космос

Rocket Lab перенесла запуск частично многоразовой ракеты Electron

Напомним, разработка сверхлёгкой ракеты Electron была завершена в 2017 году, с 2018 года компания Rocket Lab начала осуществление коммерческих запусков.
REGNUM 01:46
Экономика

Новая волна роста Bitcoin и российские запреты. Главные события недели

Понедельник Bitcoin впервые внесли в уставной капитал российской компании Bitcoin внесли в уставной капитал российской компании ООО "Артель", сообщил ее владелец и директор Михаил Успенский.
РБК 29 ноября в 10:49
Политика

В Киеве согласились с прогнозом Володина о распаде Украины

Заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о вероятности потери Киевом контроля над другими регионами страны оценил украинский телеведущий, лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот, сообщает Федеральное агентство новостей.
Слово и Дело 05:03
Общество

В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
RT на русском вчера в 18:30
Общество

Президенты Турции и Азербайджана запустили газопровод TANAP

Главы Турции и Азербайджана Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев торжественно дали старт работе газовой магистрали, по которой азербайджанский газ будет поступать в Европу.
News.ru вчера в 08:01
Происшествия

Главу секты задержали по делу об убийстве 9-летнего мальчика на Урале

В Екатеринбурге задержали главу секты "Ученики Христа" по делу об убийстве 9-летнего мальчика.
РЕН ТВ 04:23
Общество

Назван риск употребления красной икры

Красная икра может быть вредна для здоровья, если ее есть в больших количествах.
Lenta.ru 04:45
Шоу-бизнес

Лолита после развода записала видео в нижнем белье

Певица Лолита Милявская недавно объявившая о разводе со своим молодым супругом, порадовала поклонников откровенным видео, засняв ролик о бьюти-процедурах в нижнем белье.
Слово и Дело 04:02
Политика

Соловьев и Познер поспорили о будущем российского телевидения

Известные журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев поспорили о будущем российского телевидения, комментируя обещание президента РФ Владимира Путина привести его в порядок и внести в его работу изменения.
ФАН 03:48
Политика

Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

Экс-депутат Рады Надежда Савченко назвала бывшего президента Украины Петра Порошенко отвратительным и алчным человеком.
Газета.Ru 00:55
Футбол

Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала около 150-200 болельщиков московского футбольного клуба "Спартак", им вменяется мелкое хулиганство, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 05:05
Происшествия

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения

Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
РИА Новости 02:49
Футбол

Почеттино посоветовали не соглашаться на работу в «Арсенале»

Друзья бывшего главного тренера «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино посоветовали специалисту не соглашаться на работу в лондонском «Арсенале».
Чемпионат 01:41
Политика

Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Газета.Ru вчера в 18:40
Общество

Новый инста-тренд: что такое «губы дьявола» и как их делают

Алтапресс 03:18
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка

«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
RT на русском 03:23
Здоровье

Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Коммерсантъ 04:00
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Здоровье

В России впервые провели уникальную операцию по лечению рака груди

В России впервые по новому методу удалили опухоль в груди при метастатическом раке молочной железы.
Клопс вчера в 06:18
Авто

Составлен топ-5 самых дешевых кроссоверов в России к концу 2019 года

Автоновости дня 01:38
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
REGNUM вчера в 08:14
Единоборства

Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Интерфакс-Спорт 29 ноября в 17:10
Космос

Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы

Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.
Что происходит 28 ноября в 01:28
Здоровье

Ученые рассказали, как научиться определять рак легких по рукам

Британские ученые рассказали о быстром способе, как легко выявить, есть ли у человека рак легких.
Политическая Экспертиза 02:35
Политика

В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах

Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Газета.Ru вчера в 13:55
Здоровье

Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

По статистике, самое большое количество инфицированных в России среди мужчин в возрасте 30-40 лет (в этой группе до 4% инфицированы ВИЧ).
Интерфакс 01:10
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное