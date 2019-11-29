До конца игры астанчане не без труда смогли удержать преимущество, чему способствовала блестящая игра вратаря Ненада Эричу. Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября футбольный клуб "Астана" потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Игры проходят в рамках группового этапа Лиги Европы.

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Общество Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.

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