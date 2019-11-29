Футбол
REGNUM«Астана» одержала удивительную победу над «Манчестер Юнайтед»
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
|10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
|39′
Дмитрий Шомко
|55′
|59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
|62′
|65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
|69′
Абзал Бейсебеков
|81′
Дмитрий Шомко
|83′
|84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
|85′
|88′
Джесси Лингард
|89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
|90′+1′
Астана
Расстановка 4‑4‑2
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
27
Логвиненко
77
Шомко
15
Бейсебеков
18
Маевский
10
Сигурйонссон
9
Ротарю
28
Перцух
32
Янга
13
Грант
41
Laird
38
Туанзебе
58
Bernard
23
Шоу
49
Bughail-Mellor
59
Ramazani
14
Лингард
63
Levitt
54
Гэлбрейт
26
Гринвуд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
До конца игры астанчане не без труда смогли удержать преимущество, чему способствовала блестящая игра вратаря Ненада Эричу. Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября футбольный клуб "Астана" потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Игры проходят в рамках группового этапа Лиги Европы.
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
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