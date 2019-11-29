Футбол

REGNUMREGNUM«Астана» одержала удивительную победу над «Манчестер Юнайтед»

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, вчера
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
До конца игры астанчане не без труда смогли удержать преимущество, чему способствовала блестящая игра вратаря Ненада Эричу. Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября футбольный клуб "Астана" потерпел поражение от "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:0. Игры проходят в рамках группового этапа Лиги Европы.
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