Футбол

Gazeta.SPbGazeta.SPb«Астана» обыграла «Манчестер Юнайтед» в Казахстане

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 28 ноября
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
Казахстанская «Астана» одержала победу над «Манчестер Юнайтед» в матче пятого группового этапа Лиги Европы. Матч закончился со счетом 2:1. Игра проходила в казахстанской столице Нур-Султан и закончилась со счетом в пользу хозяев.
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