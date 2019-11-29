Английский "Манчестер Юнайтед" проиграл "Астане" в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Как сообщает "Спорт-Экспресс", играла проходила на стадионе "Астана Арена" в Нур-Султане. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе "Астаны" отличился Дмитрий Шомко (50-я минута).

Происшествия Мать убитого в Екатеринбурге мальчика задержана Мать убитого в Екатеринбурге девятилетнего мальчика задержана. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах.

Экономика «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом» «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».

Общество Российское вино предложили продавать до полуночи Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила увеличить время продажи российского вина до полуночи, чтобы поддержать отечественных производителей, сообщают "Известия".

Технологии Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» Напомним, ранее на местном проправительственном канале «Евровидение» окрестили «гомосексуальной флотилией», а сам факт участия страны в конкурсе подвергли критике.

Общество Ангела Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.

Армия и оружие На Украине испытали крылатую ракету комплекса «Нептун» Украинские разработчики завершили этап испытаний крылатой ракеты Р-360 комплекса «Нептун», сообщили 28 ноября в пресс-службе компании «Defense Express» со ссылкой на генерального директора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева.

Происшествия Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке Уголовное дело завели на бывшего главу города Кирова Владимира Быкова за получение взятки в 7,8 миллиона рублей, он задержан, сообщает следственное управление СК РФ по Кировской области.

Политика Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.

Биатлон Определен состав сборной РФ по биатлону на смешанные эстафеты Стал известен предварительный состав сборной России по биатлону на смешенные эстафеты в рамках первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде.