Футбол
Life.ru«Астана» сенсационно победила «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
Лига Европы, Групповой этап, 28 ноября
Стадион «Астана Арена»
|10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
|39′
Дмитрий Шомко
|55′
|59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
|62′
|65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
|69′
Абзал Бейсебеков
|81′
Дмитрий Шомко
|83′
|84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
|85′
|88′
Джесси Лингард
|89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
|90′+1′
Астана
Расстановка 4‑4‑2
1
Эрич
2
Рукавина
44
Постников
27
Логвиненко
77
Шомко
15
Бейсебеков
18
Маевский
10
Сигурйонссон
9
Ротарю
28
Перцух
32
Янга
13
Грант
41
Laird
38
Туанзебе
58
Bernard
23
Шоу
49
Bughail-Mellor
59
Ramazani
14
Лингард
63
Levitt
54
Гэлбрейт
26
Гринвуд
Манчестер Юнайтед
Расстановка 4‑5‑1
Команда из Нур-Султана пропустила уже на десятой минуте, однако затем собралась и выдала камбэк — 2:1. Эта победа стала первой для "Астаны", в её активе теперь три очка.
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«Ничего невозможного не бывает». «Астана» радуется победе над «Манчестер Юнайтед»
Спорт-Экспрессвчера в 01:31
Футбол, Лига Европы, Астана - Манчестер Юнайтед, Прямая текстовая трансляция
Sport.ru28 ноября в 08:44
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:05, Ашберн
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 23:05, Ашберн
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