Футбол

Life.ruLife.ru«Астана» сенсационно победила «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Астана — Манчестер Юнайтед
2 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, 28 ноября
Стадион «Астана Арена»
10′
Джесси Лингард
Рунар Мар Сигурйонссон
39′
Дмитрий Шомко
55′
59′
Dylan Levitt
Di'Shon Bernard
62′
65′
Таит Чонг
D'Mani Bughail-Mellor
Юрий Логвиненко
69′
Абзал Бейсебеков
81′
Дмитрий Шомко
83′
84′
Джеймс Гарнер
Largie Ramazani
Сергей Хижниченко
Юрий Перцух
85′
88′
Джесси Лингард
89′
Энджел Гомес
Итан Гэлбрейт
Роман Муртазаев
Рангело Янга
90′+1′
Команда из Нур-Султана пропустила уже на десятой минуте, однако затем собралась и выдала камбэк — 2:1. Эта победа стала первой для "Астаны", в её активе теперь три очка.
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