Будьте в Плюсе
Главное
Наука
США
Наука
Видео
Наука
Интересное
Наука
Политика
Наука
Общество
Наука
Экономика
Наука
В мире
Наука
Спорт
Наука
Происшествия
Наука
Культура
Наука
Технологии
Наука
Наука
Авто
Наука

Астероид диаметром до 200 м пролетит рядом с Землей 14 мая

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.В источнике
Известия
РИА Новости
Усолье.Инфо
Ясно
Общественная служба новостей
Национальная служба новостей
РЕН ТВ
Московский Комсомолец
НТВ
Ридус
RuNews24.ru
Радио Маяк
Радио Sputnik
МИР 24
Профиль
Аргументы и Факты
Курс дела
ФАН
Царьград
Lenta.ru
Газета.Ru
Народные новости
LentaChel.ru
ТК Звезда
Комсомольская правда
EAOmedia.ru
ИА Хакасия
Росбалт
RT на русском
Телеканал 360°

С чего всё началось

К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса

Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. По данным агентства, астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса - 147 метров).
РИА Новости18:11

Подробнее о событии

Астероид диаметром до 200 м пролетит рядом с Землей 14 мая

ТАСС22:07

Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая

Российская газета19:24

Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая

RT на русском18:20

К Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса

РЕН ТВ18:40

К Земле приблизится астероид крупнее пирамиды Хеопса

Lenta.ru18:36

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Московский Комсомолец19:20

К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса

РИА Новости18:11
Интересное

Солистка «Тату» на праймериз единороссов раскритиковала реформу пенсий

Экс-участница поп-группы «Тату» Юлия Волкова записала предвыборный ролик, в котором объяснила причину своего выдвижения в депутаты от Ивановской области и раскритиковала пенсионную реформу.
РБКвчера в 15:07

Хинштейн сообщил о задержании в Москве сына экс-главы Мордовии

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании в Москве бывшего заместителя председателя правительства Мордовии и сына экс-губернатора республики Алексея Меркушкина по делу о взятке начальнику отделения республиканского Центробанка.
Интерфаксвчера в 14:53

РФ отслеживала сход с орбиты ступени ракеты КНР оптическими и радиолокационными средствами

Россия задействовала оптические и радиолокационные средства, а также спутник "Аист-2Д" для слежения за неконтролируемым сходом с орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March-5B ("Чанчжэн-5Б", CZ-5B).
ТАСС10 мая в 22:29