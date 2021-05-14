Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.

С чего всё началось К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. По данным агентства, астероид имеет диаметр от 88 до 200 метров (высота пирамиды Хеопса - 147 метров). РИА Новости 18:11