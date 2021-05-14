Астероид диаметром до 200 м пролетит рядом с Землей 14 мая
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.В источнике
С чего всё началось
К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса
Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. Диаметр небесного тела, по оценкам ученых, от 88 до 200 метров. Для сравнения, высота пирамиды Хеопса — 147 метров.
РИА Новости18:11