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Астероид диаметром до 200 м пролетит рядом с Землей 14 мая

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.В источнике
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С чего всё началось

К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса

Крупный астероид 2015 KJ19, размерами, возможно, превышающий высоту пирамиды Хеопса, 14 мая приблизится к Земле, сообщается на сайте одного из подразделений НАСА. Диаметр небесного тела, по оценкам ученых, от 88 до 200 метров. Для сравнения, высота пирамиды Хеопса — 147 метров.
РИА Новости18:11

Подробнее о событии

Астероид диаметром до 200 м пролетит рядом с Землей 14 мая

ТАСС22:07

Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая

Российская газета19:24

К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса

РИА Новости18:11

К Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса

РЕН ТВ18:40

К Земле приблизится астероид крупнее пирамиды Хеопса

Lenta.ru18:36

Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая

RT на русском18:20

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Московский Комсомолец19:20
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