Шансы «Тамбова» против «Зенита» близки к нулю. Прогноз на матч

"Тамбов" ни при каких обстоятельствах нельзя было допускать к участию в премьер-лиге: команда без города, стадиона и болельщиков не имеет ничего общего с РПЛ.