Один из учеников колледжа Татарского института содействия бизнеса (ТИСБИ) в Казани, в котором учился устроивший стрельбу в школе 19-летний Ильназ Галявиев, год назад покончил с собой при странных обстоятельствах.
Нельзя с уверенностью заявлять, что хакерская атака на крупнейшего оператора трубопроводов в США, компанию Colonial Pipeline, совершена из России, не исключено участие хакеров из ЦРУ, заявила РИА Новости на международном салоне "Комплексная безопасность 2021" в Подмосковье президент компании Info Watch Наталья Касперская.