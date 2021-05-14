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Астероид диаметром до 200 м пролетит рядом с Землей 14 мая

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида диаметром от 88 до 200 м.В источнике
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Астероид диаметром до 200 м пролетит рядом с Землей 14 мая

ТАСС22:07

Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая

Российская газета19:24

К Земле летит астероид крупнее пирамиды Хеопса

РИА Новости18:11

К Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса

РЕН ТВ18:40

К Земле приблизится астероид крупнее пирамиды Хеопса

Lenta.ru18:36

Крупный астероид приблизится к Земле 14 мая

RT на русском18:20

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Московский Комсомолец19:20
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Нельзя с уверенностью заявлять, что хакерская атака на крупнейшего оператора трубопроводов в США, компанию Colonial Pipeline, совершена из России, не исключено участие хакеров из ЦРУ, заявила РИА Новости на международном салоне "Комплексная безопасность 2021" в Подмосковье президент компании Info Watch Наталья Касперская.
РИА Новости20:13