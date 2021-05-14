Тело двенадцатилетней девочки найдено вечером в четверг в Балахнинском районе Нижегородской области, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщается на сайте регионального Следственного управления СК РФ.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о задержании в Москве бывшего заместителя председателя правительства Мордовии и сына экс-губернатора республики Алексея Меркушкина по делу о взятке начальнику отделения республиканского Центробанка.
Министерство обороны США не стало комментировать инцидент на северо-востоке Сирии, во время которого военная полиция Вооруженных сил России остановила и развернула в обратном направлении колонну американской военной техники, нарушившую протоколы деконфликтации.