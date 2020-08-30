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Известия
Известия

Астероид пролетит рядом с Землей 1 сентября

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 во вторник, 1 сентября, приблизится к Земле на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Астероид размером с высотку пролетит близ Земли 1 сентября

РИА Новости00:12
Lenta.ru

Астероид размером с многоэтажный дом приблизится к Земле

Lenta.ru20:29
РБК

NASA сообщила о приближении к Земле астероида размером с высотный дом

РБК22:02
Коммерсантъ

Астероид из группы «Аполлонов» пролетит возле Земли 1 сентября

Коммерсантъ21:49
Российская газета

Астероид пролетит рядом с Землей первого сентября

Российская газета20:33
ТАСС

Астероид пролетит рядом с Землей 1 сентября

ТАСС22:37
Радио Sputnik

Астероид размером с высотку пролетит близко от Земли 1 сентября

Радио Sputnik20:00

Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»
Коммерсантъ22:25
84

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ru28 августа в 10:58
40

В США задумались над выплатой репараций потомкам чернокожих рабов

В американском штате Калифорния задумались над формированием целевой группы в составе девяти местных законодателей для рассмотрения вопроса о выплате чернокожим из числа потомков рабов репараций.
Lenta.ru00:17
1

В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.
Известия18:47
2K

Безруков стал самым богатым среди руководителей подмосковных театров

Согласно декларации, опубликованной на сайте министерства культуры Московской области, художественный руководитель Московского губернского драматического театра Сергей Безруков стал самым богатым художественным руководителем подмосковного театра.
Общественная служба новостейвчера в 16:30
29

МИД Финляндии призвал Белоруссию провести новые выборы президента

По информации газеты Helsingin Sanomat, глава МИД Финляндии выразил уверенность, что в Белоруссии необходимо провести новые выборы президента республики – только такое решение поможет выйти стране из сложившейся ситуации.
Общественная служба новостей21:42
55

Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием «вмешательства» РФ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть якобы существующее вмешательство России в американские выборы.
Интерфакс00:49
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Суд в Иваново арестовал Ису Эдильсултанова на два месяца

Как писал "Кавказский узел", силовики, расследующие дело о мошенничестве, задержали в Крыму представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова 26 августа и доставили в Иваново.
Кавказский узелвчера в 14:07
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Шесть человек умерли от коронавируса в Алтайском крае за сутки

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае у 68 человек подтверждено инфицирование коронавирусом, выздоровели — 95 пациентов, зарегистрированы шесть летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти одного пациента стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.comвчера в 03:00
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11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Еще 11 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, скончались в Москве за сутки, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в субботу.
Интерфаксвчера в 16:10
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