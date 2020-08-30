Астероид пролетит рядом с Землей 1 сентября

Потенциально опасный астероид 2011 ES4 во вторник, 1 сентября, приблизится к Земле на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA в Twitter.