Астероид пролетит рядом с Землей 1 сентября
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Потенциально опасный астероид 2011 ES4 во вторник, 1 сентября, приблизится к Земле на расстоянии в три раза меньшем, чем до Луны. Об этом сообщило американское космическое агентство NASA в Twitter.В источнике
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