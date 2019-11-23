с чего всё началось

Метеорит периодически сближается с Землей, он уже приблизился к планете на расстояние чуть более 139 тысяч километров. Александр Блошенко отметил, что размеры астероида сопоставимы с метеоритом, упавшим в районе Челябинска в 2013 году. Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года.

Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле

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