Космос
Псковское агентство информацииАстероид размером с челябинский метеорит летит к Земле
Метеорит периодически сближается с Землей, он уже приблизился к планете на расстояние чуть более 139 тысяч километров. Александр Блошенко отметил, что размеры астероида сопоставимы с метеоритом, упавшим в районе Челябинска в 2013 году. Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года.
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с чего всё началось
Неизвестный ранее малый астероид сближается с Землей и находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года, сообщается на сайте «Роскосмоса».Коммерсантъвчера в 15:35
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