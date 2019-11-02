Астон Вилла

Все про Спорт ру

Общество В Центральную Россию идет тепло из влажных субтропиков Температура воздуха на следующей неделе в центральных регионах России превысит норму на 10 градусов.

Здоровье Минздрав установил рекомендованную суточную норму потребления соли Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.

Экономика Крупнейшие банки массово снижают ставки рублевых вкладов Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко указывает, что банки вынуждены снижать ставки по вкладам, поскольку падают доходность облигаций и ставки денежного рынка (доходность наиболее коротких ОФЗ находится в районе 6%, ставки денежного рынка — ниже 6,5%).

Армия и оружие Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.

Общество Верховный суд РФ ликвидировал движение «За права человека» Верховный суд России по административному иску министерства юстиции ликвидировал движение "За права человека", основанное правозащитником Львом Пономаревым.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк появился на публике впервые за два месяца Супруг 48-летней российской актрисы Анастасии Заворотнюк прославленный фигурист Петр Чернышев впервые за два месяца появился на публике, выйдя вместе с российской фигуристкой Татьяной Навкой на лед в Санкт-Петербурге.

Единоборства Боксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.

Шоу-бизнес Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.

Религия РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Армия и оружие Появилось видео загрузки ракет «Ярс» в пусковые установки Российское Минобороны обнародовало в Сети видеоролик, на котором показан процесс загрузки новейших межконтинентальных баллистических ракет на твердом топливе Р-24 «Ярс» в пусковые шахты на месте их стационарного базирования.

Общество В России вступил в силу закон о суверенном рунете В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.

Армия и оружие Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью За счет доходов от нефти в Сирии США поддерживают лояльные им вооруженные формирования, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Политика Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.

Происшествия Отравившихся в ресторане отеля в Казани детей выписали из больницы В Казани из больницы выписали всех детей, госпитализированных после отравления в ресторане отеля «Кристалл», сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Татарстана.

Авто Две модели Volkswagen подешевели в России В рамках мониторинга цен на новые автомобили специалисты портала «Цена Авто» зафиксировали снижение стоимости двух моделей немецкого концерна, которые представлены на российском рынке.

Футбол Уткин рассказал о финансовых несостыковках в ФК «Чертаново» Известный журналист и блогер Василий Уткин опубликовал график сведений о финансах в футбольном клубе «Чертаново», указав на несостыковки в нём.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова показала фигуру спустя 2 недели после родов Анастасия Решетова впервые стала матерью 2 недели назад. Спустя короткое время после родов возлюбленная Тимати показала свою фигуру.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Политика Кремль отреагировал на призыв Киева о «репарациях за Донбасс» В Кремле прокомментировали призыв Киева к Москве выплатить репарации за Донбасс, напомнив, что конфликт на юго-востоке Украины является сугубо внутренним делом этой страны.