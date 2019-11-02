Футбол
Sports.ru«Астон Вилла» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
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Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.
Вести.Ru 05:59
Религия
РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви
Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
Интерфакс 07:57
Футбол
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии
"Манчестер Юнайтед" проиграл "Борнмуту" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 10:21
Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
Вести.Ru 08:36
Политика
Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из северо-восточных районов Сирии.
РБК 07:18
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Российская газета вчера в 15:21
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
Lenta.ru вчера в 15:25
Кино
«Человек-Паук: Через вселенные 2» выйдет в 2022 году
Игромания.ру 08:50
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Общество
Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий
По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.
РБК вчера в 13:19
Шоу-бизнес
Седокова молит Бога после обнародования ее романа с женатым
В начале сентября стало известно о романе 36-летней вокалистки с 27-летнем латвийским баскетболистом Янисом Тимма.
Дни.ру вчера в 23:11
Кино
HBO анонсировал приквел «Игры престолов»
Эксперты считают, что самое главное в этой затее – удержать уровень первоисточника.
ToDay News Ufa 30 октября в 16:00
Гаджеты
Утечка: AMD готовит ещё минимум три версии карт на Navi 14
На сей раз в репозитории agd5f/linux обнаружилась новая запись, которая подтверждает выход сразу пяти видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 14.
Игромания.ру 08:38
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:17
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
РИА Новости вчера в 19:04
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru вчера в 07:04
Политика
Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана
Адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский рассказал о событиях 2014 года в Киеве.
Pravda.Ru 06:23
Общество
В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали
Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.
Lenta.ru вчера в 13:54
Армия и оружие
В ЛНР сбили беспилотник украинских националистов
Народная милиция ЛНР сбила в районе поселка Голубовское беспилотный летательный аппарат украинских националистов с пропагандистскими листовками, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства Республики Ивана Филипоненко.
Rambler News Service 08:57
Спорт
Женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам
RT на русском 09:20
Происшествия
В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
Известия 07:09
Здоровье
Минздрав установил суточную норму потребления соли для россиян
Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму потребления соли.
РИА Новости 08:10