Астон Вилла

Все про Спорт ру

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло Юго-западный ветер доставит тепло в столицу и Подмосковье — до плюс 3 градусов. Первый снег растает, но потепление принесет с собой дожди.

Религия РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Армия и оружие Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.

Политика Трамп назвал контроль над нефтью главной задачей США в Сирии Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в незаконном вывозе нефти из северо-восточных районов Сирии.

Фигурное катание Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.

Общество Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв, в частности, цифровые отпечатки голоса.

Общество Минтруд предложил упростить порядок назначения и выплаты пенсий По данным Минтруда, индексация должна превысить ожидаемый уровень инфляции в размере 3,8%, а среднегодовой прирост размера пенсий составит 1 тыс. руб. Кроме того, с 1 апреля также повысятся на 7% социальные пенсии и другие выплаты в рамках государственного пенсионного обеспечения.

Шоу-бизнес Седокова молит Бога после обнародования ее романа с женатым В начале сентября стало известно о романе 36-летней вокалистки с 27-летнем латвийским баскетболистом Янисом Тимма.

Кино HBO анонсировал приквел «Игры престолов» Эксперты считают, что самое главное в этой затее – удержать уровень первоисточника.

Гаджеты Утечка: AMD готовит ещё минимум три версии карт на Navi 14 На сей раз в репозитории agd5f/linux обнаружилась новая запись, которая подтверждает выход сразу пяти видеокарт на базе графического процессора AMD Navi 14.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Происшествия СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".

Происшествия Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

Политика Грузинские снайперы рассказали о подготовке к расстрелу Евромайдана Адвокат бывших бойцов украинского спецподразделения "Беркут" Александр Горошинский рассказал о событиях 2014 года в Киеве.

Общество В деле устроившего бойню в Забайкалье солдата появились новые детали Министр обороны России Сергей Шойгу после массового убийства в войсковой части в Забайкалье приказал отправлять в армейские подразделения охраны на длительные задания только военнослужащих-контрактников.

Армия и оружие В ЛНР сбили беспилотник украинских националистов Народная милиция ЛНР сбила в районе поселка Голубовское беспилотный летательный аппарат украинских националистов с пропагандистскими листовками, сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на офицера пресс-службы оборонного ведомства Республики Ивана Филипоненко.

Происшествия В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.