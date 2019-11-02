Футбол
Sportbox.RU«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой
Чемпионат Англии
Стадион «Вилла Парк»
В премьер-лиге клубы провели друг с другом 48 игр, в 26 из которых победу одержал «Ливерпуль», а еще 10 завершились вничью. При этом последние три матча бирмингемский клуб проиграл с общим счетом 11:2.
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«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года
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РФ отправила шестью авиарейсами в Венесуэлу за год более $300 млн
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Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
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Лавров рассказал, что США делают с сирийской нефтью
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В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
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«Ливерпуль» может сыграть в четвертьфинале Кубка лиги вторым составом
"Ливерпуль" по-прежнему рассматривает вариант с отказом от дальнейшего участия в Кубке английской лиги, в четвертьфинал которого команда Юргена Клоппа вышла после победы над лондонским "Арсеналом" в серии пенальти драматичного матча (5:5).
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