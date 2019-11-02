В премьер-лиге клубы провели друг с другом 48 игр, в 26 из которых победу одержал «Ливерпуль», а еще 10 завершились вничью. При этом последние три матча бирмингемский клуб проиграл с общим счетом 11:2.

«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой

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