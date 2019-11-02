Футбол

Sportbox.RUSportbox.RU«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой

Астон Вилла — Ливерпуль
сегодня
в 11:00
Чемпионат Англии
Стадион «Вилла Парк»
Часть заново построенной двухярусной трибуны открыли для болельщиков уже к началу нового чемпионата, а полностью "Холт Энд" был сдан в эксплуатацию в начале 1995 года.
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