Перед последним туром «Астон Вилла» и «Ливерпуль» с одинаковым количеством очков возглавляли турнирную таблицу, претендуя на титул чемпиона. Им предстоял очный поединок на стадионе "Вилла Парк", при этом хозяев устроила бы и ничья — сотношение забитых и пропущенных мячей было в их пользу.

«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой

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