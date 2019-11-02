Футбол
Sportbox.RU«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой
Перед последним туром «Астон Вилла» и «Ливерпуль» с одинаковым количеством очков возглавляли турнирную таблицу, претендуя на титул чемпиона. Им предстоял очный поединок на стадионе "Вилла Парк", при этом хозяев устроила бы и ничья — сотношение забитых и пропущенных мячей было в их пользу.
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«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года
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