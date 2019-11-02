Футбол
Sportbox.RU«Астон Вилла»: начали за здравие, закончили за упокой
В премьер-лиге клубы провели друг с другом 48 игр, в 26 из которых победу одержал «Ливерпуль», а еще 10 завершились вничью. При этом последние три матча бирмингемский клуб проиграл с общим счетом 11:2.
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«Астон Вилла» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 2.45) и ставки на матч АПЛ 2 ноября 2019 года
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В Тернополе Зеленского встретили протестами и криками «Позор»
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В Совфеде с негодованием восприняли заявление украинского эксперта о том, что Киев должен приступить к созданию ракет средней дальности, способных достичь российских атомных электростанций, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.
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Следователи Ленинградской области проводят проверку в связи с ножевым ранением школьника, полученным им в результате драки со сверстником.
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Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
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Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
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