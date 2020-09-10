ИА Красная Весна 2

Исполнительный директор AstraZeneca отметил, что диагноз участника исследований вакцины будет представлен независимому комитету по безопасности, который решит, можно ли возобновлять испытания. вакцины Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" более надежна, чем вакцина, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca.