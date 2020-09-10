AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса
Исполнительный директор AstraZeneca отметил, что диагноз участника исследований вакцины будет представлен независимому комитету по безопасности, который решит, можно ли возобновлять испытания. вакцины Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" более надежна, чем вакцина, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca.В источнике
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Неудачные испытания европейской вакцины от коронавируса решили продолжить
ИА Красная Весна9 сентября в 13:44
Испытания зарубежной вакцины от коронавируса AstraZeneca могут возобновиться на следующей неделе
Эхо Москвы9 сентября в 13:02