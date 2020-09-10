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Ведомости
Ведомости

AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса

Исполнительный директор AstraZeneca отметил, что диагноз участника исследований вакцины будет представлен независимому комитету по безопасности, который решит, можно ли возобновлять испытания. вакцины Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" более надежна, чем вакцина, разработанная англо-шведской компанией AstraZeneca.В источнике
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Говорит Москва

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Говорит Москва10:48
Ведомости

AstraZeneca может возобновить испытания вакцины от коронавируса

Ведомости10 сентября в 07:36
ТАСС

FT: испытания вакцины AstraZeneca могут возобновить на следующей неделе

ТАСС9 сентября в 12:55
ИА Красная Весна

Неудачные испытания европейской вакцины от коронавируса решили продолжить

ИА Красная Весна9 сентября в 13:44
Эхо Москвы

Испытания зарубежной вакцины от коронавируса AstraZeneca могут возобновиться на следующей неделе

Эхо Москвы9 сентября в 13:02
Газета.Ru

AstraZeneca может возобновить испытания вакцины на следующей неделе

Газета.Ru9 сентября в 14:55
News.ru

Испытания вакцины AstraZeneca могут возобновиться на следующей неделе

News.ru9 сентября в 12:39

Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Газета.Ru14:23
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Трусова рассказала о процессе обновления после перехода к Плющенко

Бронзовая медалистка чемпионатов России и Европы сезона-2019/2020 в женском одиночном катании Александра Трусова считает, что после перехода к тренеру Евгению Плющенко процесс ее обновления как фигуристки идет.
РИА Новости11:42

Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57

Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Увеличился рост выплат россиян по проблемным долгам

Результаты исследования показали, что в период с марта по май вовремя заплатили по долгам 72 процента клиентов банков с проблемными кредитами, при этом в промежуток с июня по август этот показатель вырос до 76 процентов.
Lenta.ru04:16
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В Крыму ответили на призыв Турчинова начать наступление на полуостров

Обращенный к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому призыв экс-главы Совета национальной безопасности Украины Александра Турчинова начать наступление на Крым следует расценивать как угрозу "абсолютно неадекватного человека".
Российская газетавчера в 04:39
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Лавров считает подозрительным отъезд сопровождавших Навального в ФРГ

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на ТАСС, ранее в Министерстве внутренних дел рассказывали, что Марина Певчих, которая сопровождала оппозиционера Алексея Навального в поездке по Сибири, отказалась давать показания, после чего вылетела в Германию.
ToDay News Ufaвчера в 11:00
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