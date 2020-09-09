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Коммерсантъ
Коммерсантъ

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала и испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний. Она объяснила это тем, что у одного из участников выявлена серьезная побочная реакция. Соответствующее заявление компания опубликовала в Twitter.В источнике
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Коммерсантъ

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

Коммерсантъ05:26
Эхо Москвы

Британские специалисты, по данным журнала Stat, приостановили третий этап испытаний вакцины от коронавируса

Эхо Москвы04:04
ТАСС Наука

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

ТАСС Наука 18:38
REGNUM

Испытания вакцины от коронавируса в США: с чем связана приостановка?

REGNUM05:24
Росбалт

Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановлены из-за возможных осложнений

Росбалт19:30
РИА Новости

Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановили

РИА Новости18:44
Российская газета

Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановлены из-за болезни участника

Российская газета03:50

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомости17:03
56

Россияне не смогут привиться зарубежной вакциной от гриппа до конца осени

«Импортная вакцина будет доступна в России предположительно не ранее конца октября — первой декады ноября», — сказал РБК Миронович, не пояснив, какая именно зарубежная вакцина от гриппа будет доступна.
РБК00:00
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Химик Вил Мирзаянов назвал вид «Новичка», которым могли отравить Алексея Навального

2 сентября правительство ФРГ в лице канцлера Ангелы Меркель выступило с утверждением, что токсикологи вооруженных сил страны, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что политик подвергся воздействию отравляющего вещества из группы Новичок .
Znak.com05:01

За 50 секунд одолел своего соперника российский боец Алиасхаб Хизриев

С помощью удушающего приема за 50 секунд одолел своего соперника российский боец Алиасхаб Хизриев Он стал победителем престижного турнира Dana White’s Contender Series и получил право подписать профессиональный контракт с UFC.
КМВ Новости03:44

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia05:12