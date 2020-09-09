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Коммерсантъ

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала и испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний. Она объяснила это тем, что у одного из участников выявлена серьезная побочная реакция. Соответствующее заявление компания опубликовала в Twitter.В источнике
С чего всё началось
Ранее американский научный портал STAT рассказал
, что в США приостановили клинические испытания вакцины AZD1222 (ChAdOx1-nCoV-19), которую разрабатывали специалисты Оксфордского университета и компании AstraZeneca.
ТАСС Наука 09:08
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ТАСС

Президент Мексики прокомментировал приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

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Российская газета

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