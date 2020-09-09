AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
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Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала и испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний. Она объяснила это тем, что у одного из участников выявлена серьезная побочная реакция. Соответствующее заявление компания опубликовала в Twitter.В источнике
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