Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала и испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний. Она объяснила это тем, что у одного из участников выявлена серьезная побочная реакция. Соответствующее заявление компания опубликовала в Twitter.