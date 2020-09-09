Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Коммерсантъ
Коммерсантъ

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала и испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний. Она объяснила это тем, что у одного из участников выявлена серьезная побочная реакция. Соответствующее заявление компания опубликовала в Twitter.В источнике
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Британские власти подтвердили приостановку клинических испытаний вакцины

Эхо Москвы08:12
РИА Новости

Эксперт предположил причину приостановки испытаний вакцины AstraZeneca

РИА Новости07:41
ТАСС Наука

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

ТАСС Наука 18:38
Российская газета

Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановлены из-за болезни участника

Российская газета03:50
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 9 сентября

Интерфакс00:30
Росбалт

Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановлены из-за возможных осложнений

Росбалт19:30
REGNUM

Испытания вакцины от коронавируса в США: с чем связана приостановка?

REGNUM05:24

Иностранцы вернулись к продаже российских акций

По предположению начальника дилингового центра Металлинвестбанка Сергея Романчука, продажа иностранцами акций в августе является «отражением политических рисков — вмешательство в дела Белоруссии и отравление [оппозиционера Алексея] Навального дают повод говорить о новых санкциях».
РБК07:19
4

Лукашенко сожалеет об отсутствии поддержки части населения Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление в связи с отсутствием поддержки со стороны части населения страны, хотя он вывел Белоруссию из состояния исключительно аграрной державы, какой республика была в составе СССР.
ТАССвчера в 10:14
135

Член КС Белоруссии опровергла данные о подготовке переворота в стране

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Светлана Алексиевич заявила, что совет не готовил переворот и раскол в Белоруссии, а хотел начала в обществе диалога.
РИА Новости05:35
42

Московский суд оштрафовал фаната ЦСКА за бело-красно-белый флаг

Савёловский суд Москвы оштрафовал фаната ЦСКА Дмитрия Голембевского на 3 тысячи рублей и вынес ему запрет на посещение спортивных мероприятий на один год за то, что тот вывесил на стадионе бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции и кричал «Жыве Беларусь».
Вести Подмосковья08:14
2

ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
1,5K

Россияне увеличили расходы на развлечения в августе почти в три раза

На размещение в гостиницах россияне потратили в августе 1,26 млрд руб. – на 28% больше по сравнению с августом 2019 г. Наиболее заметный рост расходов на развлечения отмечается в городах, популярных для путешествий на выходные: в Казани объем расходов на развлечения вырос в 3,3 раза.
Ведомости03:32
6

Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
871