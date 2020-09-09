AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Смотрите также
Большая пресс-конференция Путина в декабре планируется в очном формате
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии
Страны НАТО проведут военно-морскую операцию на Крайнем Севере
Лукашенко заявил о готовности защищать Россию в случае необходимости
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Шоумен Максим Галкин ответил на слухи о разводе с Пугачевой
Лукашенко допустил проведение досрочных выборов в Белоруссии
Многодетная мать напала на таксиста за отказ везти ребенка без кресла
Большая пресс-конференция Путина в декабре планируется в очном формате
Замглавы Минэнерго Анатолия Тихонова обвинили в хищении 603 млн рублей
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
В Москве началась вакцинация жителей от коронавируса
Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Тихановская выступила с обращением к гражданам России
Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Михаил Ефремов получил первую передачу в СИЗО
ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт
Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала и испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний. Она объяснила это тем, что у одного из участников выявлена серьезная побочная реакция. Соответствующее заявление компания опубликовала в Twitter.В источнике
Подробнее о событии