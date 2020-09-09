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Коммерсантъ
Коммерсантъ

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

Компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала и испытывает вакцину против COVID-19, объявила о приостановке испытаний. Она объяснила это тем, что у одного из участников выявлена серьезная побочная реакция. Соответствующее заявление компания опубликовала в Twitter.В источнике
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Эхо Москвы

Британские специалисты, по данным журнала Stat, приостановили третий этап испытаний вакцины от коронавируса

Эхо Москвы04:04
REGNUM

Испытания вакцины от коронавируса в США: с чем связана приостановка?

REGNUM05:24
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 9 сентября

Интерфакс00:30
Российская газета

Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановлены из-за болезни участника

Российская газета03:50
Росбалт

Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановлены из-за возможных осложнений

Росбалт19:30
РИА Новости

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

РИА Новости18:44
ТАСС Наука

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

ТАСС Наука 18:38

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Более 40% россиян выступили против объединения России и Белоруссии

Из опроса следует, что каждый пятый респондент заявил о необходимости объединения двух государств на равноправной основе (22%) или вхождения Белоруссии в состав России на правах одного или нескольких субъектов (17%).
Ведомости05:53
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Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.
REGNUM06:58
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Рябков объяснил уход ФРГ от сотрудничества с Россией по Навальному

Отвечая на просьбу прокомментировать возможные санкции против России за ситуацию с Навальным, Рябков заявил, что рестрикции «вполне возможны», но это не повод что-то менять в подходе Москвы, который «абсолютно логичен и объясним».
Известия06:22
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости17:10
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