AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии
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Компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины от коронавируса. Это произошло после неблагоприятной реакции у одного из участников в Великобритании. Фирма является разработчиком вакцины совместно с Оксфордским университетом, пишет Лента.ру.В источнике
С чего всё началось
Ранее американский научный портал STAT рассказал
, что в США приостановили клинические испытания вакцины AZD1222 (ChAdOx1-nCoV-19), которую разрабатывали специалисты Оксфордского университета и компании AstraZeneca.
Подробнее о событии
Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановлены из-за болезни участника
Российская газетавчера в 03:50
Клинические испытания антикоронавирусной вакцины AstraZeneca приостановят по всему миру
ТАСС Наука вчера в 09:08