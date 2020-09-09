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AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии

Компания AstraZeneca приостановила клинические испытания вакцины от коронавируса. Это произошло после неблагоприятной реакции у одного из участников в Великобритании. Фирма является разработчиком вакцины совместно с Оксфордским университетом, пишет Лента.ру.В источнике
С чего всё началось
Ранее американский научный портал STAT рассказал
, что в США приостановили клинические испытания вакцины AZD1222 (ChAdOx1-nCoV-19), которую разрабатывали специалисты Оксфордского университета и компании AstraZeneca.
ТАСС Наука вчера в 09:08
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REGNUM

Вирусолог прокомментировал приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

REGNUM01:23
РБК

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19

РБК19:06
Российская газета

Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановлены из-за болезни участника

Российская газетавчера в 03:50
ТАСС Наука

Клинические испытания антикоронавирусной вакцины AstraZeneca приостановят по всему миру

ТАСС Наука вчера в 09:08
РИА Новости

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 08:47
Эхо Москвы

Испытания зарубежной вакцины от коронавируса AstraZeneca могут возобновиться на следующей неделе

Эхо Москвывчера в 13:02
Интерфакс

Что случилось этой ночью: среда, 9 сентября

Интерфаксвчера в 00:30

США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ
Газета.Ru18:38
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Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, настаивая на том, чтобы санкции были введены в отношении Турции из-за буровых работ в экономической зоне Кипра.
Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии
РИА Новости05:54
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Путин отказался от проведения прямой линии в этом году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридусвчера в 02:30
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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МЧС предупредило о ливнях и сильном ветре в Ленобласти 10 сентября

10 сентября начиная с 8 – 11 часов утра ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15 – 20 м / с. Во второй половине дня с 14 – 17 часов в прибрежных районах местами ожидаются порывы ветра до 23 м / с. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что 10 сентября на Петербург надвигаются ливни и ветер.
Невские Новостивчера в 15:54
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