МЧС предупредило о ливнях и сильном ветре в Ленобласти 10 сентября

10 сентября начиная с 8 – 11 часов утра ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 15 – 20 м / с. Во второй половине дня с 14 – 17 часов в прибрежных районах местами ожидаются порывы ветра до 23 м / с. Ранее НЕВСКИЕ НОВОСТИ писали, что 10 сентября на Петербург надвигаются ливни и ветер.