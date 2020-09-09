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Известия
Известия

AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии

Английская компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19 в Японии, сообщил телеканал NHK 9 сентября. В сообщении говорится, что компания взяла паузу на одном из последних этапов испытаний вакцины после внезапного заболевания участника исследования.В источнике
С чего всё началось
Ранее американский научный портал STAT рассказал
, что в США приостановили клинические испытания вакцины AZD1222 (ChAdOx1-nCoV-19), которую разрабатывали специалисты Оксфордского университета и компании AstraZeneca.
ТАСС Наука 09:08
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ТАСС Наука

Клинические испытания антикоронавирусной вакцины AstraZeneca приостановят по всему миру

ТАСС Наука 09:08
REGNUM

В Швеции рассказали о переговорах по закупке вакцины у AstraZeneca

REGNUM09:48
Российская газета

Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановлены из-за болезни участника

Российская газета03:50
РИА Новости

ВОЗ прокомментировала приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

РИА Новости09:03
Lenta.ru

Вакцина от коронавируса вызвала опасную побочную реакцию

Lenta.ru04:55
Эхо Москвы

Британские власти подтвердили приостановку клинических испытаний вакцины

Эхо Москвы08:12
Росбалт

Испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca приостановлены из-за возможных осложнений

Росбалт19:30

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
RT на русском09:30
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфакс09:07
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Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомости02:24
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