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Вечерний курьер
Вечерний курьер

AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины из-за сомнений в эффективности

Исполнительный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио в интервью издательству Bloomberg сообщил, что вакцину от коронавируса, которая разработана учеными их фирмы, отправят на дополнительную проверку. Дело в том, что ряд экспертов высказали свои сомнения по поводу эффективности препарата.В источнике
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Российская газета

AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины от COVID-19

Российская газетавчера в 14:47
НТВ

Компания AstraZeneca признала проблемы с испытаниями своей вакцины

НТВвчера в 12:07
MedikForum.ru

Эксперты усомнились в эффективности оксфордской вакцины

MedikForum.ruвчера в 05:59
Новостной фронт

Регистрация вакцины откладывается — AstraZeneca проведет повторные исследования из-за ошибки

Новостной фронтвчера в 12:55
РИА Новости

AstraZeneca прокомментировала сомнения в эффективности вакцины

РИА Новостивчера в 11:38
Republic

«Производственная ошибка» ставит под сомнение эффективность «оксфордской» вакцины: AP

Republicвчера в 06:00
ТАСС

AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины из-за сомнений в эффективности

ТАССвчера в 12:01

Яндекс представляет YaC 2020

В этом году Яндекс отказался от привычного формата конференции и вместо Yet another Conference сделал Yet another Conversation — фильм, в котором руководители сервисов Яндекса сами, без подготовленных докладов, рассказали в интервью, как делается Яндекс, что интересного произошло в компании за этот год и какие планы на следующий.
Яндекс представляет YaC 2020
АК&Мвчера в 08:14

В Роспотребнадзоре назвали распространённые симптомы COVID-19 у детей

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что «самым грозным симптомом» коронавируса является одышка.
RT на русскомвчера в 19:34

Трубоукладчик «Северного потока — 2» возвращается из Германии в Калининград

Трубоукладчик "Академик Черский" после месяца стоянки в немецком порту Мукран, который является логистической базой проекта "Северный поток — 2", ушел обратно в Калининград, гласят данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
Газета.Ruвчера в 15:59

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отстранил от должности руководителя административно-территориального управления острова Русский Ирину Пан за непринятия мер по помощи населению во время ликвидации последствий ЧС.
РБК23:29

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Российские банки запустили спецпредложения к "черной пятнице", которая пройдет с 27 по 29 ноября, в этот раз из-за коронавируса они выглядят скромнее, чем в предыдущие годы: в основном это акции с партнерами, повышенный кешбэк и скидки на товары, рассказали РИА Новости в пресс-службах кредитных организаций.
ПРАЙМ23:08

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Горобзор.рувчера в 00:53

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Известиявчера в 10:07