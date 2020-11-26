AstraZeneca проведет дополнительные испытания вакцины из-за сомнений в эффективности
Исполнительный директор компании AstraZeneca Паскаль Сорио в интервью издательству Bloomberg сообщил, что вакцину от коронавируса, которая разработана учеными их фирмы, отправят на дополнительную проверку. Дело в том, что ряд экспертов высказали свои сомнения по поводу эффективности препарата.В источнике
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