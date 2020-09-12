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Общественная служба новостей
Общественная служба новостей

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, возобновились.В источнике
С чего всё началось
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила
 испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, сообщается на сайте компании.
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РИА Новости

AstraZeneca возобновила тестирование вакцины от коронавируса

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РБК

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19

РБКвчера в 11:41
Национальная служба новостей

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 10:33
Коммерсантъ

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Коммерсантъвчера в 10:57
ТАСС

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 10:39
Российская газета

В Британии возобновили испытания вакцины от коронавируса

Российская газетавчера в 11:24
Комсомольская правда

AstraZeneca возобновила испытания «оксфордской» вакцины от коронавируса

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