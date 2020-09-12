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ТАСС
ТАСС

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от нового коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, возобновились в Великобритании. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в субботу.В источнике
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Коммерсантъ

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Коммерсантъ10:57
Российская газета

В Британии возобновили испытания вакцины от коронавируса

Российская газета11:24
News.ru

В Великобритании продолжили испытания вакцины от СOVID-19

News.ru10:59
RT на русском

В РФПИ прокомментировали возобновление AstraZeneca испытаний вакцины

RT на русском11:42
РБК

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19

РБК10:48
ТАСС

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

ТАСС10:39
РИА Новости

В РФПИ прокомментировали приостановку испытаний вакцины AstraZeneca

РИА Новости11:16

Китай запретил ввоз свинины из Германии из-за африканской чумы свиней

Ввоз свинины в Китай из ФРГ был запрещен китайскими властями из-за первого выявленного случая африканской чумы свиней в этом европейском государстве, сообщается 12 сентября в совместном заявлении Главного таможенного управления КНР и Министерства сельского хозяйства и деревни Китая.
Китай запретил ввоз свинины из Германии из-за африканской чумы свиней
ИА Красная Весна10:54
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Боец смешанного стиля Навид Афкари казнен в Иране за убийство

Тегеран, 12 сентября 2020, 12:48 — REGNUM Иранский борец и боец смешанного стиля Навид Афкари казнен 12 сентября, после того как он был признан виновным в убийстве охранника во время акций протеста 2018 года, сообщает Reuters.
REGNUM05:48
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ЦБ предупредил о новом виде мошенничества с картами

Как пояснил изданию представитель ЦБ, такое мошенничество стало возможным из-за того, что один из банков не соблюдал рекомендации по противодействию мобильному мошенничеству и защите клиентов от несанкционированного доступа к их конфиденциальной информации через систему интерактивного голосового меню, которые были даны в 2019 году.
BFM.ru06:26
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Новак обсудил с министром экономики Японии сотрудничество в энергетике

Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики с японским министром экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзиямой.
RT на русскомвчера в 14:26
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Microsoft показал Xbox Series S еще в июле. Тогда консоль никто не заметил

Microsoft опубликовала в официальном твиттере Xbox скриншот с июльского видео, на котором на заднем плане видна Xbox Series S. Консоль появлялась во время выступления Фила Спенсера, руководителя игрового подразделения Xbox, на Gamelab20.
Cyber.sports.ru04:32
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Адвокат арестованного в Минске Виталия Шклярова сообщил о его болезни

У содержащегося в минском СИЗО российского политтехнолога Виталия Шклярова держится высокая температура, но ему отказывают в тесте на коронавирус, у него также сломан палец, сообщил "Интерфаксу" в субботу его адвокат Антон Гашинский.
Интерфакс09:46
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Захарова назвала репрессивным требование СБУ к App Store

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование Службы безопасности Украины удалить из магазина App Store на территории страны приложения российских СМИ является проявлением политической цензуры.
РБК11:18
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Запорожский автозавод начал выпуск автомобилей Groupe Renault

В компании отметили, что перед началом производства завод прошел масштабную модернизацию, что позволило ему соответствовать всем стандартам Groupe Renault и выпускать автомобили «международного уровня качества».
Автоновости дня04:10
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93 белорусских футболиста записали обращение против насилия силовиков

В сети появилось видео, на котором 93 белорусских футболиста, играющих в различных клубах, выражают несогласие с происходящим в Белоруссии и требуют от правоохранительных органов прекратить насилие к протестующим.
Московский Комсомолец09:54
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