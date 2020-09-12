AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса
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Испытания вакцины от нового коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, возобновились в Великобритании. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в субботу.В источнике
С чего всё началось
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила
испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, сообщается на сайте компании.
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AstraZeneca возобновила испытания «оксфордской» вакцины от коронавируса
Комсомольская правдавчера в 10:25