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ТАСС
ТАСС

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от нового коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, возобновились в Великобритании. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в субботу.В источнике
С чего всё началось
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила
 испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, сообщается на сайте компании.
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Дмитриев: Ошибочно ориентироваться при выборе вакцины от COVID-19 только на новые платформы

Российская газета01:48
РИА Новости

AstraZeneca возобновила тестирование вакцины от коронавируса

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Национальная служба новостей

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 10:33
Коммерсантъ

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Коммерсантъвчера в 10:57
ТАСС

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 10:39
РБК

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19

РБКвчера в 11:41
Комсомольская правда

AstraZeneca возобновила испытания «оксфордской» вакцины от коронавируса

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Kursk.com02:23
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Помпео выразил озабоченность заходом военных кораблей РФ в порты Кипра

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РИА Новости19:44
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РИА Новостивчера в 13:50
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