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ТАСС
ТАСС

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от нового коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, возобновились в Великобритании. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в субботу.В источнике
С чего всё началось
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила
 испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, сообщается на сайте компании.
Ведомостивчера в 11:48
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Коммерсантъ

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Коммерсантъвчера в 10:57
РБК

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19

РБКвчера в 11:41
Российская газета

В Британии возобновили испытания вакцины от коронавируса

Российская газетавчера в 11:24
РИА Новости

AstraZeneca возобновила тестирование вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 13:25
ТАСС

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 10:39
Национальная служба новостей

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 10:33
Комсомольская правда

AstraZeneca возобновила испытания «оксфордской» вакцины от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 10:25

Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95

Москва, 12 сентября 2020, 04:34 — REGNUM Бензин Аи-92 летом 2020 года автомобилисты в России покупали на 60% чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось, показало исследование, проведённое банком «Русский стандарт».
Водители в России стали чаще отказываться от бензина Аи-95
REGNUMвчера в 21:34
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В Японии предлагают вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Как сообщает ToDay News Ufa, многие убеждены, что реакция российских властей на отставку является особым давлением на будущего нового премьера Японии, если страна сохранит свое мнение относительно японского подхода: «сначала решение вопроса о принадлежности южных Курильских островов, потом мирный договор».
ToDay News Ufa11 сентября в 10:36
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Минздрав дал рекомендации по сезонной профилактике гриппа и ОРВИ

Особо подчеркивается важность прививки от гриппа именно в этот сезон, потому что на фоне распространении новой коронавирусной инфекции иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения этих двух инфекций.
РБК11 сентября в 06:53
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
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В РФПИ отреагировали на возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что ситуация с приостановкой британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca третьей фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса показала ошибочность подхода разработчика.
Известия17:41
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Греция объявила о закупке дополнительного вооружения

Мицотакис уточнил, что Греция собирается закупить помимо 18 истребителей четыре фрегата, четыре вертолета ВМФ, набрать в строй еще 15 000 солдат и дополнительно профинансировать свою оборонную промышленность.
ИА Красная Весна17:02

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37

Брокколи сокращает риск развития диабета, болезней сердца и онкологии

Как продемонстрировали результаты научных работ, достаточно бюджетным суперпродуктом, который может защищать организм от развития диабета, заболеваний сердца и онкологии являются крестоцветные овощи, а именно брокколи.
UfaTime.ruвчера в 04:35
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Хафтар заверил посольство США о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии уведомило, что американские власти получили от Ливийской национальной армия (ЛНА) заверение маршала Халифы Хафтара о полном восстановлении работы энергетического сектора в стране и возобновлении добычи нефти, передает РИА "Новости".
Газета.Ru19:21

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com10 сентября в 09:35
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