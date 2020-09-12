Twitter пометил сообщение Трампа за нарушение правил соцсети

Как и в прошлый раз, предупреждение говорит о том, что сообщение нарушило правила соцсети, касающиеся выборов, однако доступ к нему сохранен в связи с тем, что это может представлять общественный интерес.