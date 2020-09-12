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ТАСС
ТАСС

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от нового коронавируса, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, возобновились в Великобритании. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией в субботу.В источнике
С чего всё началось
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила
 испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, сообщается на сайте компании.
Ведомости11:48
Подробнее о событии
Газета.Ru

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Газета.Ru12:35
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AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

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Российская газета

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В РФПИ прокомментировали ситуацию с приостановкой испытаний вакцины AstraZeneca

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Глава РФПИ назвал ошибки при испытаниях зарубежных вакцин от COVID-19

РБК12:12
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В РФПИ прокомментировали возобновление испытаний вакцины AstraZeneca

РИА Новости11:16

Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал вероятную причастность к ограничениям, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», отмечает агентство.
Lenta.ru13:09
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93 белорусских футболиста записали обращение против насилия силовиков

В сети появилось видео, на котором 93 белорусских футболиста, играющих в различных клубах, выражают несогласие с происходящим в Белоруссии и требуют от правоохранительных органов прекратить насилие к протестующим.
Московский Комсомолец09:54
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Ведомости07:17
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новости8 сентября в 17:10
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РИА Новости12:41

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
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Московская семья обвинила адвоката Ефремова в хищении у них жилья

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ИА Красная Весна07:47
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