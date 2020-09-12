Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом возобновила клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее тестирование приостановили по всему миру из-за заболевания одного из добровольцев.

С чего всё началось Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, сообщается на сайте компании. Ведомости вчера в 11:48