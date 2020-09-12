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РИА Новости
РИА Новости

AstraZeneca возобновила тестирование вакцины от коронавируса

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом возобновила клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции. Ранее тестирование приостановили по всему миру из-за заболевания одного из добровольцев.В источнике
С чего всё началось
Англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca возобновила
 испытания вакцины от коронавируса в Великобритании, которую она разрабатывает вместе с Оксфордским университетом, сообщается на сайте компании.
Ведомостивчера в 11:48
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РИА Новости

AstraZeneca возобновила тестирование вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 13:25
Комсомольская правда

AstraZeneca возобновила испытания «оксфордской» вакцины от коронавируса

Комсомольская правдавчера в 10:25
Российская газета

В Британии возобновили испытания вакцины от коронавируса

Российская газетавчера в 11:24
Коммерсантъ

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Коммерсантъвчера в 10:57
ТАСС

AstraZeneca возобновила клинические испытания вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 10:39
Национальная служба новостей

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от коронавируса

Национальная служба новостейвчера в 10:33
РБК

AstraZeneca возобновила испытания вакцины от COVID-19

РБКвчера в 11:41

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