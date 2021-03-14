AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после приостановки ее применения в ряде стран
Британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что имеющиеся у нее данные не подтверждают, что ее вакцина стала причиной образования тромбов у привившихся.В источнике
С чего всё началось
«Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности»,-- говорится в сообщении
компании.
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AstraZeneca заявила о безопасности вакцины после приостановки ее применения в ряде стран
Коммерсантъвчера в 15:36