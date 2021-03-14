Британско-шведская компания AstraZeneca заявила, что имеющиеся у нее данные не подтверждают, что ее вакцина стала причиной образования тромбов у привившихся.

С чего всё началось «Детальное изучение состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании препаратом от коронавируса AstraZeneca, показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении у людей разного возраста, пола, национальности»,-- говорится в сообщении компании. Коммерсантъ вчера в 15:36