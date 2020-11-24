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REGNUM
REGNUM

Астраханская область получит 1,7 млрд рублей на балансировку бюджета

Астраханская область вошла в число 39 регионов, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Между ними поделят 80 млрд рублей, выделенных из резервного фонда правительства РФ. Согласно документу, Астраханской области достанется 1 млрд 775 млн 46,7 тысячи рублей.В источнике
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Кабмин распределит 80 млрд между регионами РФ с упавшими доходами

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Мишустин выделил регионам 80 млрд руб. на поддержку бюджетов в пандемию

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Правительство выделило 80 млрд рублей на поддержку региональных бюджетов

РИА Новостивчера в 13:56

Истребитель F-35A ВВС США впервые успешно сбросил управляемую ядерную бомбу B61-12, кадры

Американский истребитель F-35A, летевший на сверхзвуковой скорости, провел испытания новой управляемой ядерной бомбы B61-12, в ходе которых смертоносный снаряд был успешно сброшен на указанную цель на полигоне в невадской Тонопе еще 25 августа текущего года.
Российский Диалог12:00

Корпорация МСП планирует оказать поддержку трем инвестпроектам Тульской области

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ТАСС09:29

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Коммерсантъ17:03

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Премьер-министр Михаил Мишутин установил с ноября и до конца следующего года специальные социальные выплаты для широкого круга лиц, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции.
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Имущественный комплекс Новосибирского производственного объединения "Сибсельмаш" (НПО "Сибсельмаш"), ранее крупнейшего машиностроительного предприятия региона, а теперь банкрота, продано на торгах за 505 млн рублей компании "Банкротфорум", действующей в интересах московской строительной компании "Меркас".
ТАСС05:18