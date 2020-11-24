Астраханская область получит 1,7 млрд рублей на балансировку бюджета
Астраханская область вошла в число 39 регионов, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Между ними поделят 80 млрд рублей, выделенных из резервного фонда правительства РФ. Согласно документу, Астраханской области достанется 1 млрд 775 млн 46,7 тысячи рублей.В источнике
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Правительство направило ещё 80 млрд рублей на поддержание стабильности региональных бюджетов
Глас Народавчера в 14:08