Экономика

Шахтинские известияШахтинские известияС 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров

С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Рост пенсий в 2020 году затронет не только неработающих пенсионеров

Live2402:24

Пенсии подрастут не только у неработающих пенсионеров

Парламентская газетавчера в 16:01

В России страховые пенсии выросли на 6,6%

ГлобалМСК.ру01 января в 17:49

Пенсионный фонд рассказал об индексации пенсий в 2020 году

Город2403 января в 15:59

32 миллиона российских пенсионеров ощутят индексацию с 1 января

Евразия Daily02 января в 03:31

В России увеличились пенсии на 6,6%

Pravda.Ru02 января в 01:28

Большая переменная: к чему готовиться в новом году

Известия03 января в 16:02
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Политика

Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере

Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Российская газета 01:56
Хоккей

Сборная России вышла в финал МЧМ по хоккею

Сборная России вышла в финал Молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Москва 24 вчера в 11:42
Энергетика

В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа

Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
РИА Новости вчера в 22:51
Происшествия

Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу

В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
РИА Новости 01:59
Происшествия

Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Политика

В Иране прощаются с убитым генералом Сулеймани

Росбалт 01:33
Армия и оружие

NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
РБК 01:32
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Политика

Трамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране

США готовы нанести «быстрый и сильный» удар по 52 объектам в Иране, если Тегеран решит атаковать американских граждан или имущество, заявил президент США Дональд Трамп.
Rambler News Service 01:23
Общество

Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
RT на русском 03 января в 07:15
Происшествия

В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера

В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Lenta.ru вчера в 08:39
Гаджеты

Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey

Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Astera вчера в 11:41
Общество

О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели

Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru 02:23
Политика

Власти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона

Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
РБК вчера в 23:39
Спорт

На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору

Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.
Нева Спорт вчера в 17:29
Происшествия

В Туле иномарка врезалась в столб: три человека погибли

Ночью 5 января в Туле на улице Октябрьской произошло ДТП. Там автомобиль Opel Astra врезался в столб.
Тульские новости 02:13
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Uznayvse.ru вчера в 15:05
Хоккей

Александр Овечкин: «Мы все смотрели полуфинал МЧМ. Бэки грустный»

Спорт-Экспресс 00:12
Экономика

Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 02 января в 22:19
Хоккей

Ковальчук примерил форму «Монреаля»

Газета.Ru 02:38
Армия и оружие

Боевики напали на американскую базу в Кении

Lenta.ru 02:39
Культура

На «Вечернем Урганте» исполнили «Чеканную монету» из «Ведьмака»

1 января Омский русский народный хор опубликовал ролик, где музыканты в Омской филармонии исполняли русскую версию песни Toss a Coin to your Witcher — «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» — из сериала Netflix.
Игромания.ру вчера в 17:26
Общество

В России планируют скорректировать брачный возраст

Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
ТАСС вчера в 10:34
Гаджеты

Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite

Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
MobiDevices 03 января в 16:39
Энергетика

Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии

3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
Известия вчера в 10:48
Происшествия

В Ингушетии задержали разрушителей древних башен

Двое мужчин задержаны правоохранительными органами Ингушетии по подозрению в разрушении старинных башен исторического селения Бейни.
Российская газета 02:30
Армия и оружие

Раскрыты принципы использования ядерной кнопки

Lenta.ru вчера в 09:50
Спорт

WADA назначила России сумму ежегодного взноса

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
FreeNews-Volga вчера в 06:48
Кино

В Астрахани появился новый телеканал

С наступлением нового года запустился новый аналоговый информационно-развлекательный телеканал «Продвижение-Астрахань».
Блокнот Астрахань вчера в 05:46
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости вчера в 00:00
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