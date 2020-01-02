Экономика
Шахтинские известияС 1 января выросли пенсии неработающих пенсионеров
С 1 января 2020 года неработающие пенсионеры будут получать больше на 6,6%. Средний размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в этом году составит 16,4 тыс. рублей, о чем ранее заявляли в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Политика
Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере
Скандал начался после того, как послы Израиля и Польши на Украине выпустили совместное заявление с осуждением героизации украинских националистов в связи с памятным шествием в Киеве в честь 111-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.
Хоккей
Сборная России вышла в финал МЧМ по хоккею
Сборная России вышла в финал Молодежного Чемпионата мира по хоккею.
Энергетика
В Киеве отреагировали на данные о сокращении транзита российского газа
Компания "Оператор газотранспортной системы Украины", несмотря на сокращение транзита российского газа, получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки, сообщил в Facebook глава компании Сергей Макогон.
Происшествия
Тела пропавших в Киеве девушек нашли связанными в шкафу
В арендованной квартире в Подольском районе Киева нашли тела двух связанных девушек, сообщает сайт городской полиции.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Армия и оружие
NYT узнала о приказе Трампа убить Сулеймани вопреки данным разведки
Президент Дональд Трамп отдал приказ об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани вопреки данным разведки, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в администрации США.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Политика
Трамп пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране
США готовы нанести «быстрый и сильный» удар по 52 объектам в Иране, если Тегеран решит атаковать американских граждан или имущество, заявил президент США Дональд Трамп.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Гаджеты
Samsung презентовала линейку изогнутых игровых мониторов Odyssey
Продажи Odyssey G9 и Odyssey G7 начнутся во втором квартале 2020 года. Цена на мониторы пока не объявили.
Общество
О повышении зарплат россиян в 2020 году рассказали работодатели
Многие российские работодатели намерены увеличить заработную плату для сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Власти Японии решили усилить иммиграционный контроль после побега Гона
Министерство юстиции Японии распорядилось ужесточить контроль на границе после побега из страны экс-главы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона.
Спорт
На «Тур де Ски» состоится итоговый масс-старт в гору
Итоговая гонка впервые будет проводиться в формате масс-старта, в предыдущие годы спортсмены бежали пасьют.
Происшествия
В Туле иномарка врезалась в столб: три человека погибли
Ночью 5 января в Туле на улице Октябрьской произошло ДТП. Там автомобиль Opel Astra врезался в столб.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Хоккей
Александр Овечкин: «Мы все смотрели полуфинал МЧМ. Бэки грустный»
Экономика
Законопроект об отмене транспортного налога готовится в Госдуме
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов заявил о намерении внести в Госдуму ряд социальных законопроектов, в том числе и об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM.
Хоккей
Ковальчук примерил форму «Монреаля»
Культура
На «Вечернем Урганте» исполнили «Чеканную монету» из «Ведьмака»
1 января Омский русский народный хор опубликовал ролик, где музыканты в Омской филармонии исполняли русскую версию песни Toss a Coin to your Witcher — «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» — из сериала Netflix.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Кабмин РФ в декабре 2020 года рассмотрит изменения в Семейный кодекс РФ, которые позволят изменить брачный возраст, а также уточнить обстоятельства, по которым можно вступать в брак до достижения совершеннолетия.
Гаджеты
Samsung представила смартфоны Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite
Samsung Electronics анонсировала два новых смартфона – Galaxy S10 Lite и Galaxy Note10 Lite.
Энергетика
Источник назвал преимущества поставок российской нефти для Белоруссии
3 января источник сообщил журналистам, что Москва и Минск еще не смогли заключить контракт на поставку российской нефти на белорусские НПЗ, из-за того что Белоруссия просит снизить контрактную цену на нефть на $10 на тонну, а российские грузоотправители хотят ее сохранить.
Происшествия
В Ингушетии задержали разрушителей древних башен
Двое мужчин задержаны правоохранительными органами Ингушетии по подозрению в разрушении старинных башен исторического селения Бейни.
Армия и оружие
Раскрыты принципы использования ядерной кнопки
Спорт
WADA назначила России сумму ежегодного взноса
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило сумму обязательного ежегодного взноса России в бюджет организации.
Кино
В Астрахани появился новый телеканал
С наступлением нового года запустился новый аналоговый информационно-развлекательный телеканал «Продвижение-Астрахань».
Экономика
Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год
В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.