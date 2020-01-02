Экономика
Астрахань 24Астраханские пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии
Напомним, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6 %. Размер фиксированной выплаты страховой пенсии по старости после индексации составляет 5686,25 рубля в месяц, стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента — 93,0 рубля.
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Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Происшествия
В Ингушетии задержаны двое мужчин, разрушавших древние башни
Правоохранительные органы Ингушетии при помощи инициативной группы из числа общественников вычислили и задержали двух мужчин, разрушавших уникальные жилые и полубоевые башни в селе Бейни для перевозки арочных перекрытий в Чеченскую республику, сообщил глава тейпов ингушского народа Мурад Даскиев во время заседания общественной организации, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Юг".
Хоккей
Егор Соколов: «В финале нужно просто выходить и оставлять все силы»
Выиграли, вечером соберемся с ребятами, поговорим. В финале нужно просто выходить и оставлять все силы.
Энергетика
Беларусь и Россия договорились о поставках нефти
Как стало известно в субботу, 4 января, белорусская компания «Белнефтехим» работает над заключением контрактов на поставки российской нефти по цене, исключающей премию поставщикам.
Армия и оружие
Коалиция США подтвердила два нападения вблизи своих баз в Ираке
Коалиция США подтвердила в заявлении, что две ее базы в Ираке подверглись ракетным атакам в субботу.
Шоу-бизнес
Самбурская на Бали отправилась за хлебом в розовом купальнике
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Армия и оружие
Двигатель сломался на корабле «Орск» Черноморского флота
Поломка двигателя произошла на большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота. Неполадки случились после похода в Сирию.
Культура
Первый канал покажет «Спящую красавицу» с Навкой и Загитовой
Вместе с Навкой и Загитовой на лёд выйдут и другие звезды фигурного катания.
Происшествия
Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Иркутской области
Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
Происшествия
Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед
Около 30 машин рыбаков частично провалились под лед на острове Русском во Владивостоке, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель главка МЧС России по Приморскому краю.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Космос
Ученые точно датировали исчезновение лунного динамо
В новой научной работе исследователи из Массачусетского технологического института (MIT), США, вместе с коллегами из других научных учреждений установили, что лунное динамо – один из возможных механизмов формирования древнего магнитного поля Луны – исчезло примерно 1 миллиард лет назад.
Политика
Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров
Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Общество
В России могут скорректировать возраст вступления в брак
Министерство юстиции России планирует скорректировать возраст вступления в брак, об этом следует из плана законопроектной деятельности правительства на текущий год.
Энергетика
Транзит российского газа через Украину упал с начала года в пять раз
Транзит российского газа через Украину в первый день 2020 года упал в 5,3 раза по сравнению со средними показателями декабря, об этом свидетельствуют данные компании "Оператор ГТС Украины".
Авто
Nissan представит концепткар Ariya на выставке CES
На выставке CES 2020 Nissan продемонстрирует экспонаты, отражающие новые технологии мобильности.
Общество
Солнце максимально приблизилось к Земле
Здоровье
Британские медики перечислили симптомы рака горла
Британские медики назвали главные симптомы рака горла, на которые важно своевременно обратить внимание.
Политика
Пушков предложил США передать Техас Мексике
Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
Армия и оружие
Белый дом официально уведомил Конгресс об убийстве Сулеймани
Конгресс США официально уведомлен Белым домом о проведенной 3 января операции в Багдаде, в ходе которой был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.
Армия и оружие
Источник сообщил о нанесении ракетного удара по американской базе в Ираке
Политика
Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном дефолте на Украине в 2020 году.
Технологии
С 14 января Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Уже с 14 февраля Microsoft не будет поддерживать Windows 7. Как отмечают эксперты, то, что операционная система Windows 7 до сих пор обслуживалась, объясняется ее популярностью в корпоративном сегменте.