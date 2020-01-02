Экономика

Астрахань 24Астрахань 24Астраханские пенсионеры начали получать проиндексированные пенсии

Напомним, что с 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 6,6 %. Размер фиксированной выплаты страховой пенсии по старости после индексации составляет 5686,25 рубля в месяц, стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента — 93,0 рубля.
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