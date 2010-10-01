Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал в отставку. Об этом «Астрахань 24» сообщил представитель ведомства Алексей Васильев. Исполнять обязанности министра будет первый заместитель Светлана Смирнова.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Шоу-бизнес Рики Мартин впервые показал своего четвертого ребенка Мартин в настоящее время уже не скрывает отношений со своим бойфрендом художником Джваном Юзефом, и своих детей они воспитывают вместе, как полноценная семья.

Политика Берни Сандерс покинул президентскую гонку Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Политика Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней в России Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.

Общество Роструд разъяснил, за что могут уволить при пандемии Работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор с сотрудниками по причине отсутствия прибыли у организации, вызванной последствиями пандемии COVID-19.

Экономика ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.

Политика Путин поручил оценить ограничения на движение транспорта в регионах Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с губернаторами поручил им оценить обоснованность введения ограничений на движение транспорта из-за ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19.

Общество Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.