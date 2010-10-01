Коронавирус
Астрахань 24Астраханский министр здравоохранения покинул пост
Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал в отставку. Об этом «Астрахань 24» сообщил представитель ведомства Алексей Васильев. Исполнять обязанности министра будет первый заместитель Светлана Смирнова.
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Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал своего четвертого ребенка
Мартин в настоящее время уже не скрывает отношений со своим бойфрендом художником Джваном Юзефом, и своих детей они воспитывают вместе, как полноценная семья.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ
Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Общество
Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля
В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Общество
ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно
Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА "Новости".
Происшествия
В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра
В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
Политика
Берни Сандерс покинул президентскую гонку
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Политика
ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией
Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору об энергокорректировках, вынесенное в пользу России, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Политика
Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней в России
Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.
Общество
Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Общество
Роструд разъяснил, за что могут уволить при пандемии
Работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор с сотрудниками по причине отсутствия прибыли у организации, вызванной последствиями пандемии COVID-19.
Экономика
ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи
Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Политика
На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая
Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Общество
Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля
Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Футбол
Каким российским футболистам урезали зарплаты, а с кем не договорились
На днях СМИ стало известно (информацию в Telegram-канале сообщил Иван Карпов), что игрокам предложили урезать зарплаты на 40%, но они отказались.
Экономика
В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России
Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
Политика
Путин поручил оценить ограничения на движение транспорта в регионах
Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с губернаторами поручил им оценить обоснованность введения ограничений на движение транспорта из-за ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19.
Футбол
Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы
Общество
Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Общество
В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб по мониторингу и контролю с коронавирусом.
Общество
Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля
Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
Общество
Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма
До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики.
Экономика
Экспорт золота из России вырос в семь раз
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз.
Политика
Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом
Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Политика
Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
Общество
Карантин в России может продлиться до июля
По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
Происшествия
Информаторы Тумсо Абдурахманова задержаны в Чечне – медиа
Один из задержанных – житель Ачхой-Мартановского района Чечни Адлан Муртазалиев заявил правоохранителям, что передавал информацию Тумсо Абдурахманову.