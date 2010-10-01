Коронавирус

Астрахань 24Астрахань 24Астраханский министр здравоохранения покинул пост

Министр здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов подал в отставку. Об этом «Астрахань 24» сообщил представитель ведомства Алексей Васильев. Исполнять обязанности министра будет первый заместитель Светлана Смирнова.
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Назначена врио главы астраханского облминздрава

Астраханские новости11:33

Подробности ухода Федора Орлова с поста главы регионального минздрава

Каспий.Инфо10:26

Министр здравоохранения Федор Орлов ушел в отставку

Astrakhanpost.ru06:36

Астраханский министр здравоохранения покинул пост

Астрахань 2407:01

Астраханский министр здравоохранения Федор Орлов покинул свой пост

Арбуз07:00

Министр здравоохранения Астраханской области ушёл в отставку

Южная Волна06:58

Министр здравоохранения Астраханской области ушёл в отставку

Астрахань FM07:26
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Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета 10:52
Шоу-бизнес

Рики Мартин впервые показал своего четвертого ребенка

Мартин в настоящее время уже не скрывает отношений со своим бойфрендом художником Джваном Юзефом, и своих детей они воспитывают вместе, как полноценная семья.
Bimru.ru 11:27
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич с женой задолжали миллионы за ЖКХ

Житель Москвы Иисус Воробьев, нарушивший правила режима самоизоляции, и его жена задолжали более 4,7 миллиона рублей за коммунальные услуги.
РИА Новости вчера в 16:29
Общество

Режим ограниченной работы российских судов продлен до 30 апреля

В России продлен режим ограниченной работы судов, введенный в марте с целью противодействия распространению коронавируса.
Znak.com 06:26
Общество

ОГЭ по двум обязательным предметам пройдет очно

Минпросвещения сообщило, что регионы должны очно провести ОГЭ по двум обязательным предметам, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:08
Происшествия

В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра

В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
РБК 03:43
Политика

Берни Сандерс покинул президентскую гонку

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс прекращает свою президентскую кампанию, открывая бывшему вице-президенту США Джо Байдену путь к номинации в кандидаты от Демократической партии.
Газета.Ru 13:00
Политика

ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с Россией

Всемирная торговая организация (ВТО) обязала Украину исполнить решение по спору об энергокорректировках, вынесенное в пользу России, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
РИА Новости 11:36
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 10:55
Спорт

Волейболист Спиридонов назвал ситуацию с коронавирусом «клоунадой»

News.ru 10:27
Армия и оружие

В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия вчера в 04:32
Политика

Песков оценил возможность сокращения нерабочих дней в России

Напомним, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.
REGNUM 07:14
Общество

Собянин: Москва не сможет функционировать долго, если все закрыть

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что Москва не сможет функционировать долго, если все в городе закрыть.
Газета.Ru 12:41
Общество

Роструд разъяснил, за что могут уволить при пандемии

Работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор с сотрудниками по причине отсутствия прибыли у организации, вызванной последствиями пандемии COVID-19.
Московский Комсомолец 06:34
Экономика

ТМК уйдет с Лондонской фондовой биржи

Трубная металлургическая компания (ТМК), подконтрольная миллиардеру Дмитрию Пумпянскому, проведет делистинг своих глобальных депозитарных расписок с Лондонской фондовой биржи (LSE), сообщение опубликовано в разделе LSE для инвесторов.
Ведомости 10:08
Политика

На Украине намерены продлить карантин из-за коронавируса до начала мая

Карантин на Украине, который действует до 24 апреля, скорее всего, будет продлен до начала мая, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
РИА Новости 06:56
Общество

Пособия по безработице в Москве начнут выплачивать с 9 апреля

Выплата пособий по безработице в упрощенном порядке по заявлению граждан в Москве начнется 9 апреля.
Известия 11:03
Футбол

Каким российским футболистам урезали зарплаты, а с кем не договорились

На днях СМИ стало известно (информацию в Telegram-канале сообщил Иван Карпов), что игрокам предложили урезать зарплаты на 40%, но они отказались.
Газета Metro 11:31
Экономика

В ЦБ заявили о возможности второй волны коронавируса в России

Департамент исследований и прогнозирования Банка России заявил, что «истощённость» российской экономики может способствовать второй волне коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 10:01
Политика

Путин поручил оценить ограничения на движение транспорта в регионах

Президент России Владимир Путин в ходе совещания в режиме видеоконференции с губернаторами поручил им оценить обоснованность введения ограничений на движение транспорта из-за ситуации, вызванной коронавирусом COVID-19.
РБК 13:08
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Общество

Скворцова предрекла россиянам пик коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что спад распространения коронавирусной инфекции ожидается в июне.
Газета.Ru 02:50
Общество

В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявлено 1175 случаев заболеваний коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб по мониторингу и контролю с коронавирусом.
Expert.ru 05:43
Общество

Сбербанк намерен вернуться в обычный режим работы с 9 апреля

Сбербанк сообщил, что с 9 апреля переводит все свои отделения в обычный режим работы. Об этом говорится на сайте финансовой организации.
RT на русском 11:13
Общество

Коронавирус подтвержден еще у троих жителей Крыма

До 30 апреля в Крыму действует режим самоизоляции для всех жителей республики.
ИА Крыминформ 12:40
Экономика

Экспорт золота из России вырос в семь раз

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт драгметаллов вырос в семь раз.
REGNUM вчера в 08:13
Политика

Шойгу обратился к СК из-за сноса советских памятников за рубежом

Отмечается, что данной просьбой к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину обратился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Вести.Ru 12:19
Политика

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине.
РБК 02:36
Общество

Карантин в России может продлиться до июля

По прогнозам аналитиков, специальные мероприятия в России могут продлиться до июля.
31 канал Челябинска вчера в 11:47
Происшествия

Информаторы Тумсо Абдурахманова задержаны в Чечне – медиа

Один из задержанных – житель Ачхой-Мартановского района Чечни Адлан Муртазалиев заявил правоохранителям, что передавал информацию Тумсо Абдурахманову.
Obzor.io 06:56
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