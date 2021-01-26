В целом между российскими регионами планируется распределить 4,7 млрд рублей для стабилизации цен на хлеб, из них 2,9 млрд рублей предназначено для покрытия затрат по приобретению продовольственной пшеницы, остальные 1,8 млрд рублей пойдут на выплату компенсаций хлебопекарным предприятиям.

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С чего всё началось «В конце декабря было принято решение, что 2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на покрытие затрат по приобретению продовольственной пшеницы, а 1,8 млрд рублей — на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям», — говорится в сообщении RT на русском 24 января в 03:14