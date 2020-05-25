Происшествия
REGNUMАстраханской учительнице вынесли приговор за совращение школьника
Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.
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с чего всё началось
По данным следствия, с ноября 2019 года по февраль 2020 года астраханка вступила в половую связь с подростком и совершала в отношении него развратные действия.Lenta.ru03:33
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