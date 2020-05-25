с чего всё началось

Астрахань, 25 мая 2020, 11:43 — REGNUM В Астрахани завершено рассмотрение дела бывшей учительницы биологии школы № 32, которую обвинили в интимных отношениях с учеником девятого класса той же школы. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

Фигурное катание Загитову признали олимпийской иконой стиля Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля. 3

Общество «Аэрофлот» сообщил о падении пассажиропотока на 95,2 процента Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в апреле 2020 года упал на 95,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 229 тысяч человек, сообщила пресс-служба компании.

Гаджеты Названы цены на все модели iPhone 12 Известный американский инсайдер Джон Проссер, который верно сообщил точные даты презентации iPhone SE и нового MacBook Pro 13, опубликовал цены на все четыре модели линейки iPhone 12. 1

Общество В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии "Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет", — говорится в пояснительной записке. 1K

Общество В России установлен пятилетний рекорд по уровню загрязнения воздуха За весь 2019 год был зафиксирован всего 61 случай высокого загрязнения воздуха и еще два экстремально высоких (к ним относится превышение ПДК вредных веществ от 20 и более раз сроком на двое суток или от 30 раз на восемь и более часов).

Общество ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 12

Шоу-бизнес Разводу вопреки: Дмитрий Исхаков приехал на дачу к Полине Гагариной Гагарина и Исхаков показали кадры из их загородного дома. Дмитрий занялся благоустройством участка и собрал полный контейнер клубники.

Политика Путин призвал готовиться ко второй волне коронавируса Что говорят специалисты Владимир Путин считает, что российским властям нужно думать о том, что "говорят специалисты", а именно – что "может быть еще и другая волна, которая возможна где-то осенью, конец октября – ноябрь". 4,7K