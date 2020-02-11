Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиАстраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником. Об этом со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета сообщает портал "Астрахань FM". Ранее об инциденте порталу сообщила мать одного из учеников средней школы №32.
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с чего всё началось

В Астрахани Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в средней школе № 32

Напомним, что в редакцию СИ "Астрахань FM" обратилась родительница одного из учеников образовательного учреждения, которая рассказала, что одна из учительниц, работающая в школе, вступила в интимную связь с учеником 9-го класса.
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