Происшествия
РИА НовостиАстраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником. Об этом со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета сообщает портал "Астрахань FM". Ранее об инциденте порталу сообщила мать одного из учеников средней школы №32.
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с чего всё началось
Напомним, что в редакцию СИ "Астрахань FM" обратилась родительница одного из учеников образовательного учреждения, которая рассказала, что одна из учительниц, работающая в школе, вступила в интимную связь с учеником 9-го класса.Астрахань FMвчера в 10:45
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В Астрахани Следственный комитет начал проверку по факту происшествия в средней школе № 32
Астрахань FMвчера в 10:45
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