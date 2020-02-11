Напомним, что в редакцию СИ "Астрахань FM" обратилась родительница одного из учеников образовательного учреждения, которая рассказала, что одна из учительниц, работающая в школе, вступила в интимную связь с учеником 9-го класса.

с чего всё началось

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником. Об этом со ссылкой на региональное следственное управление Следственного комитета сообщает портал "Астрахань FM". Ранее об инциденте порталу сообщила мать одного из учеников средней школы №32.

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

Политика Контрразведка США назвала Россию одной из главных угроз Новая стратегия контрразведки США на 2020-2022 годы формулирует пять задач для нее, а первыми в списке угроз называет Россию и Китай.

Хоккей Тротц уверен, что Овечкин сможет побить рекорд Гретцки Бывший главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон" Барри Тротц выразил уверенность в том, что российский нападающий "Кэпиталз" Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Гаджеты «Газпром» массово внедрит компьютеры на процессорах «Байкал» Техника на «Байкалах» для «Газпрома» Как выяснил CNews, «Газпром» собирается массово использовать на своих объектах модульные компьютеры российской компании Fastwel, изначально разработанные на чипах AMD, но позже модифицированные под отечественные процессоры Baikal-T1.

Политика Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.

Происшествия Пять человек погибли при взрыве в Кабуле В результате взрыва у здания университета в столице Афганистана Кабуле погибли пятеро человек, передает телеканал 1TV.

Кино Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020» Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.

Футбол «Интер» может заставить клуб Бекхэма сменить название Клуб MLS «Интер Майами», основателем и совладельцем которого является бывший футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм, может сменить название, сообщает Football Italia.

Армия и оружие Турция сбила на севере Сирии вертолёт Ми-24 Несколько часов назад, в небе над провинцией Алеппо, турецкие войска сбили ударный вертолёт Ми-24, который осуществлял нанесение ударов по позициям джихадистов на территории данного региона.

Общество Мишустин потребовал не раздавать обещаний по использованию резервов Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами потребовал от правительства не давать необоснованных обещаний в отношении использования Резервного фонда.

Технологии Amazon, LG и NVIDIA отказались от участия в Mobile World Congress Одна из крупнейших выставок мобильной индустрии Mobile World Congress находится под угрозой срыва из-за коронавируса - ряд производителей, включая Amazon, LG и NVIDIA, отказались от участия в мероприятии из-за возможных рисков для здоровья делегаций и посетителей.

Здоровье Число погибших от коронавируса в Китае превысило 900 человек Согласно полученным по стране данным, всего в Китае был подтвержден 40 171 случай заражения новым коронавирусом: на лечении находятся 35 982 человека, в том числе 6484 — в тяжелом состоянии, еще 3281 пациента уже выписали из больницы, и 908 человек скончались.

Общество Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.

Шоу-бизнес Минаев объяснил обвинения Муромова в адрес Пугачевой Музыкант и композитор Сергей Минаев в интервью порталу Nation News дал свою оценку ситуации с обвинением певца Михаила Муромова в загубленной карьере в адрес народной артистки СССР Аллы Пугачевой.