Общество

Газета.RuГазета.RuАстронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС

В ходе церемонии российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристоферу Кэссиди. Кэссиди стал командиром 63 экспедиции на МКС.
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