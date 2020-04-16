Общество
Газета.RuАстронавт NASA сменил российского космонавта на посту командира МКС
В ходе церемонии российский космонавт Олег Скрипочка сдал командование астронавту американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Кристоферу Кэссиди. Кэссиди стал командиром 63 экспедиции на МКС.
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Финальная версия большого обновления Windows 10 доступна для избранных
Компания Microsoft выпустила финальную версию большого обновления операционной системы — Windows 10 May 2020 Update.
iXBT.com 02:45
Политика
США мобилизовали спецподразделение на случай эвакуации Белого дома
Из-за распространения коронавируса в США мобилизовали спецподразделение для возможной эвакуации американской администрации, сообщило 16 апреля издание Newsweek.
Известия вчера в 23:50
Происшествия
Установлены заказчики бунта в российской колонии
Установлены заказчики бунта в исправительной колонии №15 (ИК-15) в Ангарске Иркутской области.
Lenta.ru вчера в 05:25
Общество
Власти Москвы предупредили о приближении пика заболеваемости вирусом
Вице-мэр Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова записала обращение к медицинским работникам столицы, которое опубликовал московский оперштаб.
РБК 02:35
Общество
В США за сутки умерли почти 4,6 тысячи пациентов с коронавирусом
В США зафиксировано рекордное число умерших людей, у которых был выявлен коронавирус, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других источников.
РИА Новости 00:37
Политика
Правительство Камчатского края ушло в отставку
Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку членов правительства региона.
ТАСС 00:50
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Эксперт рассказал, можно ли скрыть данные о геолокации на смартфоне
Ранее сообщалось, что компания Apple открыла доступ к данным о том, насколько сократилось передвижение людей по городам в период самоизоляции.
ПРАЙМ вчера в 20:10
Экономика
Эксперты проанализировали поведение россиян при финансовых трудностях
По результатам исследований НАФИ, в среднем россиянину хватит финансовой подушки на 63 дня, «поэтому финансовые трудности коснутся всех, в том числе тех самых родственников», отметила Никишова.
РБК 01:00
Общество
В МЧС рассказали о бесполезности масок на улице
МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице.
Lenta.ru вчера в 20:31
Наука
Установлена температура гибели коронавируса
Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
Общество
Миронов не исключил отмены ЕГЭ в 2020 году
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов 7 апреля заявлял, что ЕГЭ отменен не будет, первый экзамен состоится 8 июня.
РИА Новости 01:04
Политика
РБК: в Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В Кремле приняли решение не проводить парад в честь 75-летия Победы 9 мая, сообщает РБК со ссылкой на источники.
РИА Новости 15 апреля в 13:54
Шоу-бизнес
Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила 13-летнюю дочь
55-летняя актриса Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь и попала в поле зрения полиции.
Shraibikus News вчера в 09:31
Общество
В одном из регионов России режим самоизоляции продлили до лета
Первым регионом, где режим самоизоляции решено продлить до конца мая, стала Башкирия.
The Penza Post вчера в 09:33
Общество
Меркель анонсировала ослабление карантина в Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о частичном снятии со следующей недели ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, передает Bloomberg.
Ведомости 15 апреля в 15:18
Футбол
«Барселона» исключила возвращение Неймара летом
Газета.Ru 01:31
Хоккей
Чемпион мира Андрей Марков завершил карьеру
В составе сборной России Марков стал чемпионом мира 2008 года.
ODDS.ru 00:03
Политика
ВОЗ обеспокоена ситуацией с коронавирусом в России
В ВОЗ вызывают беспокойство рост заражений и распространение коронавируса в России, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на онлайн-брифинге.
Газета.Ru вчера в 14:50
Шоу-бизнес
Топ-модель Ирина Шейк показала, как выглядела в 14 лет
Как выглядит девочка, поклонники знают только благодаря папарацци. К слову, полное имя малышки — Лея де Сьен Шейк Купер.
Летидор вчера в 05:40
Авто
Производитель внедорожника Chevrolet Niva получил новое название
В компании считают, что новое название позволяет лучше передать принадлежность производителя к Группе "АвтоВАЗ".
Экономика сегодня 00:26
Здоровье
В Ухане пересчитали заболевших и умерших от коронавируса
По данным на 16 апреля, за все время с момента начала эпидемии в КНР коронавирусом заразились 82 367 человек, 77 944 из них выздоровели, а 3342 человека умерли.
РБК 03:16
Общество
Fox News рассказал о лабораторном происхождении коронавируса
Коронавирус нового типа возник в лаборатории Уханя, работник которой стал «нулевым пациентом», сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 02:08
Политика
Independent (Великобритания): Россия скоро столкнется с самым серьезным испытанием в Сирии (The Independent)
В 2017 году Хафтара принимали на российском авианосце "Адмирал Кузнецов", когда тот держал курс из Сирии через Средиземное море в Балтийское море.
ИноСМИ вчера в 23:04
Армия и оружие
В России начали разработку нового истребителя
Специалисты пресс-службы ОАК, которая входит в корпорацию «Ростех», сообщили о том, что в России начались работы с целью создания нового легкого фронтового истребителя.
МедиаПоток вчера в 10:45
Общество
Вильфанд рассказал о погоде в столице в ближайшие дни
В Москве в ближайшие дни не ожидается сюрпризов от погоды – в дневные часы температура воздуха будет колебаться около 5–8 градусов.
Москва 24 01:55
Экономика
Из-за коронавируса взлетели цены на кофе
Известия 00:59
Здоровье
Врач сообщила, как молодые пациенты переносят коронавирус
По словам главного врача московской городской клинической больницы № 52, доктора медицинских наук Марьяны Лысенко, многие молодые пациенты с коронавирусом тяжело переносят это заболевание.
Московский Комсомолец вчера в 20:08
Общество
«Союз МС-15» с тремя членами экипажа МКС приземлился в Казахстане
Экипаж Международной космической станции, который в ночь на 17 апреля отстыковался от МКС и отправился на Землю на пилотируемом корабле «Союз МС-15», благополучно вернулся на Землю.
РБК 01:39
Общество
ФНС России предложила вести реестр с доходами каждой семьи
Москва, 17 апреля 2020, 07:53 — REGNUM Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует создать специальный реестр, в котором наряду со всеми официальными данными о гражданах будет собираться информация об их доходах.
REGNUM 00:53