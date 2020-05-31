Космос

РБКРБКАстронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС

Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли прибыли на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Они провели первый в истории частный пилотируемый полет.
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Экипаж Crew Dragon перешел на МКС

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Бенкен и Херли перешли с «Дракона» на МКС

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Crew Dragon состыковался с МКС. Смотрим и обсуждаем

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Переход экипажа Crew Dragon на МКС запечатлели на видео

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Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

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Члены экипажа Crew Dragon успешно перешли на борт МКС

ТАСС14:18
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Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи

Главный онколог Минздрава России рассказал о признаках рака кожи. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Общество

Пригожин отреагировал на отправленную ему гуманитарную помощь

Известия вчера в 21:56
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands.
Piter.tv 29 мая в 13:59
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Общество

Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации

Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
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Шоу-бизнес

Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым

Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
Слово и Дело 10:03
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Шоу-бизнес

Шура опубликовал натуральное фото Наташи Королёвой

Певица Наташа Королёва сфотографировалась в компании певцы Шуры и музыканта Андрея Державина, а фото выложил в Инстаграм Александр Медведев.
Аргументы недели 07:26
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Происшествия

Губернатор Миннесоты принёс извинения пострадавшим журналистам

Губернатор Миннесоты Тим Уолз принёс извинения журналистам, которые были задержаны и на которых нападали полицейские в ночь на воскресенье, 31 мая.
RT на русском 11:26
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Религия

В Подмосковье разрешили ходить в храмы

Вести.Ru 12:15
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Политика

Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией

США признают движение «Антифа» террористической организацией, заявил в воскресенье, 31 мая, президент страны Дональд Трамп.
Известия 12:49
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Футбол

«Бавария» разгромила «Фортуну» благодаря дублю Левандовски

Metaratings вчера в 14:20
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Происшествия

В Волгограде раскрыли информацию о 19-м умершем с коронавирусом

Оперативный штаб Волгоградской области раскрыл информацию о 19-м умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, пациенте.
РИАЦ 07:41
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Общество

Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови

Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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Политика

В Крыму отреагировали на заявление Меркель о статусе полуострова

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отказалась признавать полуостров российским.
News.ru вчера в 12:52
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Политика

Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
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Происшествия

В крупных городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Протесты, начавшиеся в Миннеаполисе, из-за трагической смерти чернокожего человека Джорджа Флойда во время ареста переросли в массовые и кровавые беспорядки, охватившие многие города США.
Evo-rus.com 14:13
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Футбол

Месси убеждён, что после пандемии коронавируса футбол не будет прежним

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не знает, каким будет мир после пандемии коронавируса.
RT на русском 09:43
Общество

МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье

По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
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Икарди стал полноценным игроком «ПСЖ»

ProstoProSport 12:18
Авто

Datsun уходит с российского авторынка

Японский автомобилестроительный концерн Nissan официально объявил об уходе бренда Datsun из России.
Prooren.ru 29 мая в 03:32
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Авто

Lamborghini Huracan с большим пробегом продают по рекордной цене

В салоне Royalty Exotic Cars поступило предложение о продаже популярного итальянского спорткара Lamborghini Huracan.
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Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
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Московскую соборную мечеть откроют 1 июня

Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
РИА Новости 14:31
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Здоровье

Мурашко открыл инфекционный госпиталь для лечения COVID-19 под Уфой

РИА Новости вчера в 04:53
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Шоу-бизнес

Бросивший учебу сын Елены Яковлевой живет на деньги матери

Супруги воспитали единственного сына — Дениса, которому сейчас 27 лет.
Слово и Дело 07:04
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Шоу-бизнес

Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге

В начале апреля сообщалось, что американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», стала участницей шоу Straight Talk With Gay People, где высказалась о решившей сменить пол дочери.
Lenta.ru 06:07
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