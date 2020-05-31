Космос
РБКАстронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС
Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли прибыли на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Они провели первый в истории частный пилотируемый полет.
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Главный онколог Минздрава рассказал о признаках рака кожи
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Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
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Алферова призналась, что страдала в браке с Абдуловым
Звезда отметила, что знаменитый актер слишком много натворил в своей жизни. При этом, от Абдулова жене совсем ничего не доставалось.
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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Трамп заявил о признании «Антифа» террористической организацией
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Известия 12:49
Футбол
«Бавария» разгромила «Фортуну» благодаря дублю Левандовски
Metaratings вчера в 14:20
Происшествия
В Волгограде раскрыли информацию о 19-м умершем с коронавирусом
Оперативный штаб Волгоградской области раскрыл информацию о 19-м умершем от осложнений, вызванных коронавирусом, пациенте.
РИАЦ 07:41
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
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В Крыму отреагировали на заявление Меркель о статусе полуострова
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая отказалась признавать полуостров российским.
News.ru вчера в 12:52
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
Происшествия
В крупных городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
Протесты, начавшиеся в Миннеаполисе, из-за трагической смерти чернокожего человека Джорджа Флойда во время ареста переросли в массовые и кровавые беспорядки, охватившие многие города США.
Evo-rus.com 14:13
Футбол
Месси убеждён, что после пандемии коронавируса футбол не будет прежним
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси заявил, что не знает, каким будет мир после пандемии коронавируса.
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Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
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Икарди стал полноценным игроком «ПСЖ»
ProstoProSport 12:18
Авто
Datsun уходит с российского авторынка
Японский автомобилестроительный концерн Nissan официально объявил об уходе бренда Datsun из России.
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Авто
Lamborghini Huracan с большим пробегом продают по рекордной цене
В салоне Royalty Exotic Cars поступило предложение о продаже популярного итальянского спорткара Lamborghini Huracan.
Faktom 11:35
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
РИА Новости 13:08
Общество
Московскую соборную мечеть откроют 1 июня
Московскую соборную мечеть откроют для верующих 1 июня в тестовом режиме, заявил РИА Новости первый замглавы Духовного управления мусульман Российской федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов.
РИА Новости 14:31
Здоровье
Мурашко открыл инфекционный госпиталь для лечения COVID-19 под Уфой
РИА Новости вчера в 04:53
Шоу-бизнес
Бросивший учебу сын Елены Яковлевой живет на деньги матери
Супруги воспитали единственного сына — Дениса, которому сейчас 27 лет.
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Дочь Михаила Ефремова пожелала сменить пол и жениться на подруге
В начале апреля сообщалось, что американская актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды Хоббс в сериале «Секс в большом городе», стала участницей шоу Straight Talk With Gay People, где высказалась о решившей сменить пол дочери.
Lenta.ru 06:07