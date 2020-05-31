Астронавты Боб Бенкен и Даг Херли прибыли на МКС на космическом корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX. Они провели первый в истории частный пилотируемый полет.

Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на борт МКС

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