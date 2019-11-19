Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.

Астронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

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