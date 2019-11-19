Общество

RT на русскомRT на русскомАстронавты США не вошли в состав экипажей кораблей «Союз»

Американские астронавты впервые за 19 лет не попали в состав экипажей космических кораблей «Союз», которые планируют отправить к МКС в октябре 2020 года и весной 2021 года.
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Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

Зарубежные астронавты впервые за 19 лет не вошли в экипажи российских космических кораблей "Союз", в октябре 2020 года и весной 2021 года могут отправиться трое россиян.
РИА Новостивчера в 19:15

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Астронавты США впервые за 19 лет не вошли в экипажи кораблей «Союз»

Известиявчера в 23:58

Американские астронавты впервые не попали в экипажи кораблей «Союз»

РЕН ТВ00:22

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новостивчера в 19:15

Американские астронавты не вошли в состав миссии на МКС

Life.ruвчера в 21:16

Впервые за 19 лет: астронавты из США могут не войти в экипажи «Союзов»

ТК Звездавчера в 19:53

Астронавты США не вошли в экипажи «Союзов» впервые за почти 20 лет

Газета.Ruвчера в 19:49

Астронавты остались без мест на «Союзах»

Lenta.ruвчера в 22:30
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«Смех и грех»: депутат Рады высмеял состояние украинского флота

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Бывший министр юстиции Елена Лукаш заявила, что ожидаемых изменений в лучшую сторону на Украине с приходом к власти Владимира Зеленского не произошло.
Российская газета вчера в 23:50
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Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

На северо-востоке Сирии произошёл первый случай поджога российского бронеавтомобиля из состава патрулирующей группы.
REGNUM вчера в 09:47
Общество

РЖД показали прототип нового плацкарта

Прототип нового плацкарта с модульным пространством разработали в России и впервые показали его макет в натуральную величину в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Политика

Песков рассказал о проработке поездки Путина на «нормандский» саммит

Программа визита президента России Владимира Путина в Париж, где на 9 декабря намечены переговоры «нормандской четверки», еще прорабатывается.
REGNUM 00:47
Политика

Минэнерго Украины отреагировало на предложение «Газпрома» по транзиту

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
RT на русском вчера в 16:32
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости 17 ноября в 04:25
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Вести.Ru 00:44
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В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию

Сотрудники МВД обнаружили и ликвидировали в Московской области нарколабораторию, которую назвали крупнейшей в регионе.
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Общество

В России согласовали порядок продажи «красивых» номеров

МВД и Минэкономики согласовали систему, которая позволит россиянам покупать «красивые» номера, их можно будет получить через портал госуслуг, заполнив заявление при регистрации автомобиля.
Lenta.ru 00:00
Происшествия

Мужчина пропавшей молодой красноярки признался в ее убийстве

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 29-летней Галины Миненко, которая пропала вечером в пятницу, 15 ноября.
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Авто

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Как стало известно, обновленная Chevrolet Niva уже почти готова к дебюту.
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Друг показал МакSим без фильтров и фотошопа

Певица пыталась замаскировать свои недостатки На днях в "Инстаграме" появилось селфи аранжировщика Сергея Купцова с поп-исполнительницей МакSим.
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Происшествия

В Челябинске горит котельная около компрессорного завода

Котельная, расположенная около Челябинского компрессорного завода, горит на площади 500 кв. м в Челябинске.
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Игровая приставка Sony PlayStation 5 выйдет на рынок в конце следующего года.
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В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

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Петербургский дневник вчера в 06:18
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
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В сенате Франции заявили о праве Донбасса на русский язык

Председатель комитета сената Франции по европейским делам Жан Бизе рассказал «Известиям» о перспективах грядущего саммита Германии, России, Украины и Франции.
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