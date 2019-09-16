Энергетика
Коммерсантъ FMАтака дронов задела котировки
Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах». А США обвинили в случившемся Иран. Властям Саудовской Аравии пришлось сократить добычу почти на 60%.
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«Бумажная нефть». Россия заработала на последствиях атаки дронов в Саудовской Аравии
Телеканал 360°вчера в 07:20
«Бог войны на стороне нефтяников»: поднимется ли цена черного золота до $100 за баррель?
БИЗНЕС Onlineвчера в 04:56
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:33, Вашингтон
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В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача
Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Общество
Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
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Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
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Происшествия
На российских пограничников совершено нападение в Японском море
Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
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После боя Нурмагомедов и Порье обменялись футболками.
МИР 24 00:22
Происшествия
Суд в Петербурге оправдал прохожего «за выбитый зуб» омоновца
Цакунова задержали — в процессе нейтрализации он якобы выбил зуб омоновцу.
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Радио Комсомольская правда 03:42
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Кинокомпания Бекмамбетова и Microsoft будут развивать новые форматы видеоконтента с использованием AI
Кинокомпания Тимура Бекмамбетова Bazelevs, известная по проектам «Елки», «Ночной дозор», «Дневной дозор», и Microsoft договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровизации кинопроизводства, сообщается в совместном пресс-релизе.
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Экономика
Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России
В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.
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Футбол
«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов
Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
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Внучка Боярского показала фото в мини-платье
20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
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Политика
Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation
Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
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Происшествия
Суд оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу при задержании на акции 27 июля
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Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
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Экономика
Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
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Происшествия
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Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
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РИА Новости 06:10
Армия и оружие
Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты
Всего сотрудники ЦПВС раздали мирным жителям 500 продовольственных корзин и 50 наборов для начальной школы.
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Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
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Армия и оружие
Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок
Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими.
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Власти Ирана отказались вести переговоры с США
Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
Газета.Ru 02:28
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ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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Toyota Corolla получила обновления с приходом собратьев
Конструкторы японского автомобильного бренда Toyota представили на домашнем рынке обновленный седан Corolla, а также универсал Corolla Touring.
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