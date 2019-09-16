Энергетика

Коммерсантъ FMКоммерсантъ FMАтака дронов задела котировки

Ответственность за атаку взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах». А США обвинили в случившемся Иран. Властям Саудовской Аравии пришлось сократить добычу почти на 60%.
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«Бумажная нефть». Россия заработала на последствиях атаки дронов в Саудовской Аравии

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БИЗНЕС Onlineвчера в 04:56

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Война дронов: дешево и сердито

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Атака дронов задела котировки

Коммерсантъ FMвчера в 06:54
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В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
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Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ

Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
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Госдума приняла в первом чтении проект об электронных трудовых книжках

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о введении в России электронных трудовых книжек.
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Происшествия

В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери

В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
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Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве

Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
РИА Новости 07:29
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Нурмагомедов продал футболку Порье за $100 тысяч

После боя Нурмагомедов и Порье обменялись футболками.
МИР 24 00:22
Происшествия

Суд в Петербурге оправдал прохожего «за выбитый зуб» омоновца

Цакунова задержали — в процессе нейтрализации он якобы выбил зуб омоновцу.
Мойка78 07:53
Футбол

Адвокат Кокорина рассказал о его контракте с «Зенитом»

Радио Комсомольская правда 03:42
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
Технологии

Кинокомпания Бекмамбетова и Microsoft будут развивать новые форматы видеоконтента с использованием AI

Кинокомпания Тимура Бекмамбетова Bazelevs, известная по проектам «Елки», «Ночной дозор», «Дневной дозор», и Microsoft договорились о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровизации кинопроизводства, сообщается в совместном пресс-релизе.
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Экономика

Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России

В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.
Известия 08:08
Футбол

«Зенит» сыграет с «Лионом» в групповом этапе Лиги чемпионов

Во Франции состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между местным «Лионом» и петербургским «Зенитом».
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Шоу-бизнес

Внучка Боярского показала фото в мини-платье

20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.
Газета.Ru вчера в 06:45
Шоу-бизнес

На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Политика

Дерипаска подал в суд на The Times, The Telegraph и The Nation

Бизнесмен Олег Дерипаска (30-е место в списке российских миллиардеров Forbes, состояние оценивается в $3,6 млрд) подал в Арбитражный суд Краснодарского края иск к издателям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 07:12
Происшествия

Суд оштрафовал дизайнера, которому сломали ногу при задержании на акции 27 июля

Росбалт 07:12
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Экономика

Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса

Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
Известия вчера в 21:15
Происшествия

В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова

Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
Рамблер 08:28
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Бирюков рассказал, зачем постоянно меняют плитку на улицах Москвы

Плитку в Москве постоянно меняют из-за подрядчиков, которые кладут ее с браком, рассказал заместитель мэра столицы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков в эфире радиостанции "Вести ФМ".
РИА Новости 06:10
Армия и оружие

Военные РФ раздали продукты и школьные наборы жителям сирийской Гуты

Всего сотрудники ЦПВС раздали мирным жителям 500 продовольственных корзин и 50 наборов для начальной школы.
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Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

ТК Звезда 06:48
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Галкин поддержал осужденного за травму омоновца актера Устинова

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Армия и оружие

Раскрыт «сумасшедший план НАТО» в отношении советских подлодок

Не решаясь наносить ядерный удар по советским базам, стратеги НАТО придумывали альтернативные планы, некоторые из них были комичными или совсем уж сумасшедшими.
Пятый канал 15 сентября в 22:27
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Власти Ирана отказались вести переговоры с США

Власти Ирана не намерены вести переговоры с США. Об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает Tasnim.
Газета.Ru 02:28
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ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России

Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
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«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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Toyota Corolla получила обновления с приходом собратьев

Конструкторы японского автомобильного бренда Toyota представили на домашнем рынке обновленный седан Corolla, а также универсал Corolla Touring.
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